‘Soy Nevenka’: la historia real de acoso sexual que marcó a España llega a Panamá

Al tratarse de un caso mediático, debido a la decisión de la víctima de denunciar a su acosador en una época previa al <b>movimiento #MeToo</b> —iniciado en 2017 con el objetivo de visibilizar el <b>acoso y abuso sexual</b> por parte de figuras de poder—, el filme de Bollaín muestra cómo el pueblo de Ponferrada se posicionó del lado del alcalde señalado por acoso sexual. El hostigamiento que recibió Fernández fue tan intenso que tuvo que abandonar España y comenzar una nueva vida en Irlanda, a pesar de haber logrado una condena judicial contra su agresor.Veinticinco años después, Fernández concedió diversas entrevistas a varios medios en las que, a lo largo del tiempo, ha relatado su historia e intentado servir de ejemplo para que otras mujeres no pasen por lo mismo y denuncien a sus agresores. 'Nunca he tenido la intención de hacerme famosa, sigo sin tenerla, pero también estoy contenta de poder asumir una responsabilidad que siento dentro de ser una voz para muchas que no pueden hacerlo o que no pudieron. Y por eso estoy aquí', dijo en una entrevista concedida a eldiario.es.