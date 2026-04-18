‘Soy Nevenka’: la historia real de acoso sexual que marcó a España llega a Panamá

La proyección de la película —que será gratuita hasta completar aforo — forma parte del seminario Conectadas y resilientes: una mirada feminista , un programa de nueve encuentros que se desarrollan de marzo a noviembre y en los que se abordan temas relacionados con el feminismo , el medio ambiente , la maternidad , la cultura y el urbanismo .

El Centro Cultural de España Casa del Soldado proyectará este martes 21 de abril, a las 7:00 p. m., en el anfiteatro del Museo del Canal Interoceánico , la película de la cineasta Icíar Bollaín Soy Nevenka , protagonizada por Mireia Oriol y Urko Olazabal . La trama se centra en la historia de Nevenka Fernández , concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y León), quien fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe, el entonces alcalde de la localidad española, Ismael Álvarez .

¿De qué trata la película?

Al tratarse de un caso mediático, debido a la decisión de la víctima de denunciar a su acosador en una época previa al movimiento #MeToo —iniciado en 2017 con el objetivo de visibilizar el acoso y abuso sexual por parte de figuras de poder—, el filme de Bollaín muestra cómo el pueblo de Ponferrada se posicionó del lado del alcalde señalado por acoso sexual. El hostigamiento que recibió Fernández fue tan intenso que tuvo que abandonar España y comenzar una nueva vida en Irlanda, a pesar de haber logrado una condena judicial contra su agresor.

Veinticinco años después, Fernández concedió diversas entrevistas a varios medios en las que, a lo largo del tiempo, ha relatado su historia e intentado servir de ejemplo para que otras mujeres no pasen por lo mismo y denuncien a sus agresores.

“Nunca he tenido la intención de hacerme famosa, sigo sin tenerla, pero también estoy contenta de poder asumir una responsabilidad que siento dentro de ser una voz para muchas que no pueden hacerlo o que no pudieron. Y por eso estoy aquí”, dijo en una entrevista concedida a eldiario.es.