El pasado 5 de mayo cuando se realizaron las elecciones generales, una gran cantidad de jóvenes y nuevas figuras políticas sorprendieron al país tras ser electos como diputados de la Asamblea Nacional, reemplazando a veteranos políticos. Aunque los planes de la nueva camada de diputados están dirigidos principalmente a lograr grandes cambios en la Asamblea, algunos de ellos empiezan a enfrentar obstáculos por ser minoría numérica. El diputado José Pérez Barboni, del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), incursiona por primera vez en la Asamblea es de los más críticos y combativos, y cuenta su experiencia de lo que ha sido esta primera legislatura del primer período ordinario de sesiones que culminó el pasado 31 de octubre, y los retos que deben afrontar en este período de cinco años frente a veteranos políticos que se resisten al cambio.

¿Cómo ha sido su experiencia en esta primera legislatura?

Siento que hemos encontrado muchas paredes y lo digo desde la perspectiva en que somos diputados jóvenes, de la bancada independiente y del grupo del Movimiento Otro Camino. Desde antes de entrar a la Asamblea ya se presentaban retos con el tema de conformar la bancada, con el tema de elegir las comisiones y las juntas directivas; entonces todo eso fue un proceso un poco atropellado para nosotros porque no se lograron las postulaciones y las victorias a las que aspirábamos. No se lograron quizás la mayoría de las aspiraciones que la bancada independiente y los de Otro Camino queríamos lograr, pero todo han sido oportunidades para seguir creciendo en el proceso para seguir buscando mejores mecanismos de conciliación, de consenso.

¿En lo personal, cuál ha sido su producción legislativa?

Hay que ver la parte productiva de la Asamblea, en lo personal he presentado siete iniciativas legislativas, varias de ellas ya prohijadas entre ellas las reformas al Reglamento Interno, también la reforma al régimen de entrega de becas y auxilios económicos del Ifarhu. Por parte de la Asamblea si lo vemos caso por caso, hay situaciones un poco más complejas que otras, pero en el equilibrio que he podido ver, creo que hemos sido productivos y propositivos. Recientemente vimos lo del presupuesto general del Estado para el 2025, en ese sentido, al gobierno central le faltó entender un poco más la necesidad del país, el país quiere que bajen las planillas, quiere que bajen los gastos de funcionamiento, y que siga habiendo inversiones que se traduzcan en arreglar calles, arreglar escuelas, invertir en salud y en educación

¿A nivel general cómo ha visto está primera legislatura en esta nueva Asamblea?

Aún no hemos podido darle a la Asamblea esa imagen que el país quiere. Aún falta la segunda legislatura que inicia el 2 de enero próximo. Tenemos leyes que lastimosamente no nos han permitido cumplir, como uno de los primeros requisitos que el país le puso a esta Asamblea que es operar con menos presupuesto y sacar a las botellas y personas que no necesariamente merecen estar en esta Asamblea como funcionarios. Creo que podemos reformar muchas cosas, primero tenemos que mostrar que podemos operar con un presupuesto menor al que usualmente se solicitaba en el pasado, con la situación económica que tenemos, eso va a tener que suceder. Tenemos que dejar de crear de leyes especiales en donde las personas se agarran de una ley con buen espíritu, pero la utilizan entonces para perpetuarse en un cargo y ni siquiera le dan algún rédito o algún beneficio a la institución. Son leyes que protegen a una cantidad de enfermedades que no necesariamente deben estar protegidas bajo esta ley. Hay casos de personas que no han presentado certificados médicos desde hace cuatro años y aún así se siguen agarrando de esos certificados médicos viejos, y cuando les piden los nuevos, entonces no los traen. Eso ha generado muchísima roncha porque si tú realmente estás enfermo tú puedes ir, conseguir un certificado y traerlo; eso ha evitado que se destituyan entre 500 y 600 personas que quizás no merecen estar en la institución, eso no debe suceder. La Asamblea también tiene que empezar a legislar a favor del país, debe empezar a tener diputados más responsables, que estemos más presentes en nuestros despachos, en nuestros curules, que estemos allí al momento de las votaciones como se acostumbraba a hacer. Como vamos, en los años 2028-2029 cuando estemos cerca de las elecciones allí van a ver sillas vacías sin ninguna excusa, este es el primer año y ya vemos sillas vacías.

Usted ha tenido ya algunos enfrentamientos verbales con algunos diputados entre estos con Luis Eduardo Camacho y otro en donde el ex presidente de la Asamblea, Jaime Vargas lo invitó a boxear. ¿Qué piensa de estas situaciones de confrontación dentro del primer órgano del Estado?

Yo diría que el diputado Camacho y yo no estamos la mayor parte del tiempo en la misma página, yo lo digo aquí abiertamente, me parece que él tiene algunas cualidades que siempre le he resaltado, es el primero que llega al pleno, es el primer que llega a la Comisión de Gobierno que él preside y en donde yo soy comisionado, pero creo que al momento de ya analizar la materia, jurídico penal que se discute en la Comisión e inclusive en pleno donde tenemos opiniones sobre lo que estamos haciendo y hacia que valores y principios estamos debatiendo, chocamos bastante, pero de alguna forma u otra yo sigo respetándolo a él como diputado. El también en muchas ocasiones nos busca, nos provocamos, mencionamos nuestras posturas y él nos busca para debatir y eso está bien y allí estaremos. Él está allí con su función de desestabilizarnos, a veces lo logra, a veces no, es parte de esa madurez política que uno obtiene ya dentro de la curul dentro de la Asamblea Nacional... pero Camacho no nos va a desestabilizar. Con relación a Vargas, me sorprendí de alguien que fue presidente de la Asamblea, alguien que debe llamar al orden, a la cordura, al respeto en el debate sea el primero que en este quinquenio invite a pelear a un diputado. Yo sí creo que entre diputados debe prevalecer el respeto y el debate de ideas y de palabras, no un debate que se tenga que transformar en una pelea en los estacionamientos. Tengo que decir que el diputado Vargas y yo, nos estrechamos la mano unos días después de ese incidente, creo que allí murió ese tema, que dejó un mal sabor de boca no tanto para mi, sino para el país.

¿Cree que los diputados de partidos tradicionales han aprendido la lección después de la elección del 5 de mayo?

Hay unos partidos que la han entendido mejor que otros. Me atrevo a decir que el panameñismo es uno de ellos, que se ha comportando un poco más cercano a sus creencias, tienen un diputado Francisco “Panchito” Brea, un Edwin Vergara, ambos jóvenes, tienen un José Luis “Popi” Varela. que vuelve y con gran experiencia, pero uno se da cuenta que al momento de ciertas votaciones que no han dejado que prevalezca ningún tipo de presión por parte de la mayoría de los otros partidos, ni de la presidenta de la Asamblea ni del presidente de la República. Son las presiones naturales que se dan, no digo que le imponen u obligan, pero son las presiones que se dan porque quieren quedar bien con un Ejecutivo para que les cumplan con los proyectos que prometieron en sus comunidades en el pasado. De alguna forma u otro siento que el panameñismo la ha entendido más y me atrevo a decir que los otros partidos quizás no del todo. Tienes a un PRD que todavía sigue velando por sí mismo, antes de cada ratificación y nombramiento; todavía siguen verificando que se protejan a sus figuras ya sus fichas dentro de las instituciones, tenemos a un Cambio Democrático que es el primo hermano del gobernante partido Realizando Metas, pero lo puedo entender por la génesis de ese partido, y está el partido Realzando Metas que se comporta como la bancada oficialista, pero ojalá veamos un cambio. Quiero pensar que todavía es temprano y que a la larga se vayan dando cuenta que tienen que ir cambiando el chip.

¿El veterano diputado Benicio Robinson ha cambiado el chip, cree que él todavía influye en muchas decisiones en la Asamblea Nacional?

Cuando lo veo a él hablar desde el hemiciclo, o en la Comisión de Credenciales o en Economía y Finanzas u otros espacios en donde puede reinvindicarse un poco, lo veo con la misma actitud, una actitud aveces retadora hacia querer cambiar las cosas, una actitud aveces un poco difícil y chocante con los nuevos diputados. Tenemos que tratar de verlo con los ojos de que sí, quizás no esté en tantos espacios ahora, pero sigue teniendo la misma actitud, al final él es el que controla al PRD y es el que da la línea, creo que la línea del PRD. . . no ha cambiado mucho, y es porque quizás él influye en eso. No ha cambiado el chip.

Usted pretende reelegirse en las elecciones de 2029

No, yo no me voy a reelegir, yo fui bastante claro en mi campaña, dije que no voy a buscar la reelección, no he descartado apoyar, participar o involucrarme en el gobierno en otras instancias, pero para lo que es el cargo para diputado en este caso del circuito 8-3, no voy a buscar la reelección. Creo que soy el único de los 71 diputados que hasta ahora lo ha dicho de manera tan clara y seguida, pero espero que otros colegas que sientan que su etapa ya culmina o que no pueden quizás aportarle más desde la curul porque quieren hacer otras cosas. que también lo pueda ir vociferando más adelante.

¿Cómo evalua la gestión del gobierno y del presidente José Raúl Mulino?

El gobierno anterior en la parte de la comunicación fue muy surrealista, desde el inicio vimos quizás acciones no por falta de presupuesto y falta de posibilidades que tenemos ahorita, sino realmente con intenciones de robar, con intenciones de malversar fondos, con intenciones de ocultar información. . . Creo que eso no lo hemos visto todavía acá, pero sí quizás el nepotismo ha sido algo que ahora está saliendo a la luz, de que se está todavía premiando en este gobierno; eso ha molestado a varios de los colegas, pero creo que no es el mensaje correcto que tenemos que mandar y lo más importante también es que aún siento que se puede hacer mucho más en materia de justicia. Sobre la pasada administración se habla que se han encontrado desastres en Ministerios y en diversas instituciones, pero algunas instituciones interponen las denuncias y otras no. El mensaje debe ser, con evidencia en mano ir al Ministerio Público y colocar las denuncias. El presidente Laurentino Cortizo desde un principio estuvo bastante ausente, fue bastante permisivo y suave con poner mano dura en su gabinete; pero creo que Mulino tiene principios muy difíciles de cambiar; quizás él no ve el nepotismo igual que como lo vemos los de la nueva generación, pero aparte del tema del nepotismo y de quizás no perseguir a las personas que tiene que perseguir, ha hecho cosas positivas. La conferencia de prensa que hace los jueves ha sido algo positiva y también el nombramiento de las figuras que tiene en su gabinete; la gran mayoría me parece que son personas preparadas, que están tratando de hacer las cosas bien.

¿En estos momentos se discute el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social. ¿Qué espera de este tan polémico debate?