Pérez Barboni y Buchanan se enfrentan en el pleno de la Asamblea por ley de la CSS

El pleno de la Asamblea Nacional aún no vota en segundo debate el proyecto de ley No. 163, que reforma la Ley No. 51 de 2005, que regula la Caja de Seguro Social (CSS).

La sesión de este viernes 7 de marzo estuvo marcada por el enfrentamiento entre los diputados Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático, y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca).

Buchanan y Pérez Barboni se enfrentaron porque supuestamente el diputado de Moca estaba proponiendo que en siete años se revise la edad de jubilación, lo cual plantearía un aumento en la edad de la jubilación.

Debido a este incidente la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, le pidió a los sus colegas que mantuvieran las normas de respeto y convivencia.

Castañeda recordó que están discutiendo desde hace cuatro meses el proyecto de ley que espera toda la población.