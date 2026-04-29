Polémica en la Asamblea: Diputado Carlos Afú acusa corrupción en Pandeportes y señala a Brands

El diputado del partido Cambio Democrático, Carlos Tito Afú, arremetió la tarde de este miércoles 29 de abril contra la pasada administración del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Afú intervino durante la sustentación de un traslado de partidas por 18.5 millones de dólares, solicitado por el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez.

La jornada estuvo marcada por críticas y acusaciones. Por su parte, el diputado Carlos Saldaña cuestionó a Ordóñez, acusándolo de faltarle el respeto y de dirigirse a él “como si fuera mi papá”, además de “cueriarlo” durante una reunión en la que discutieron sobre el estadio Mariano Bula.

Posteriormente, Afú tomó la palabra y criticó a algunos de sus colegas, señalando que se “ahogan en un vaso de agua”, al tiempo que recordó que el traslado de partidas solicitado no afectaría el presupuesto estatal.

Asimismo, afirmó que Pandeportes es una institución que ha sido invisibilizada.

“¿Sabe cuándo sí vieron a Pandeportes? En el gobierno pasado, cuando le dieron todos los millones y se los cogieron”, denunció.

“Tu amigo [Héctor] Brands se cogió los millones, por eso está preso”, añadió Afú, en referencia al diputado Sergio Chello Gálvez, quien se encontraba en ese momento en la comisión.

“Ponme atención, Chello, que voy pa’lante”, expresó Afú.

Brands permanece bajo detención provisional mientras enfrenta un proceso judicial en el que se le imputan cargos por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.