Presidenta de la Asamblea admite que recibió planilla abultada; cerca de 5,000 contratos no han sido renovados en su gestión

La presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Dana Castañeda admitió el incremento de la planilla en las anteriores administraciones de este órgano del Estado, pero afirmó que desde el inicio de su gestión

Castañeda en entrevista con Eco TV, manifestó que una vez asumió el 1 de julio como presidenta de la Asamblea, recibió una planilla con una elevada cantidad de funcionarios en la planilla 001 que son los permanentes, en la 002 que son los transitorios y la 080 y la 172.

Indicó que hoy puede decirle al país que en la planilla 001 recibió 3,300 funcionarios, de los cuales ahora hay 2,500; es decir, cerca de 730 funcionarios menos.

“Nosotros hemos desvinculado de entre 400 a 500 personas que no le veíamos la necesidad inmediata, porque no estaban físicamente o porque no tenían un lugar de trabajo”, indicó.

No obstante, sostuvo que producto de algunas leyes existentes han tenido que reintegrar a algunos por temas de salud porque están amparados por ley.

A pesar de ello dijo, se tienen cerca de 700 funcionarios menos en la 001, mientras que en la 172 que tenía de 2,500 a 3,000 contratos en esta Asamblea, “he sido la única presidenta de esta Asamblea que se ha atrevido a asumir la responsabilidad de eliminar el uso de la planilla 172”.

De esa manera, recalcó, que hay más de 2 mil 500 contratos que no se han renovado en este periodo, lo que asegura, evidentemente, si se traduce en dinero es un ahorro para el Estado y que han sugerido que se utilice para apoyar al Hospital Oncológico Nacional.

En tanto, en la planilla 002 explicó que también se tenía una cifra importante que son los transitorios de 3,500 empleados y hoy, se tienen 1,500 empleados, o sea 2,000 funcionarios menos.

Castañeda también se refirió al nombramiento en la Asamblea de varios ex diputados y ex ministros de Estado, con elevados salarios de entre 1,000 a 5,000 mil dólares mensuales, indicando que los nombramientos que se hacen en la Asamblea por lo menos en su administración “les garantizo que trabajan”.

Manifestó que lo ve en función de la necesidad que se tiene en ese momento y del trabajo que hagan los funcionarios. “Si algunos de los que está allí no viene a trabajar, créeme que no me va a temblar a mano para rescindir de ellos”.

Agregó que las bancadas deciden nombrar a sus asesores de bancadas, revisan los perfiles de las personas, y “si alguno de ellos está impedido por ley para trabajar, pues lo mando a revisar y será destituido inmediatamente, pero si están habilitados por ley para trabajar y cumple con su trabajo, yo no soy quien para poder prescindir de ellos si no hay una causa justificada”.

Castañeda anunció además que presentará un anteproyecto para que quede claro por ley, que el personal de los diputados no son funcionarios de carrera, de manera que al salir el diputado de la Asamblea, también se vaya el personal que trajo consigo.