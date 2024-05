Presidente del PP: ‘Somos la tercera fuerza política del país’

El histórico Partido Popular (PP) -antiguo Partido Demócrata Cristiano- tomó un respiro en las elecciones generales del pasado domingo 5 de mayo, y aunque su abanderado presidencial Martín Torrijos se ubicó en la tercera posición en esta contienda electoral con más de 362 mil 284 votos a su favor, el partido, según su presidente, Daniel Brea Clavel se ha fortalecido y se ha convertido en la tercera fuerza política del país.

Tras obtener dos diputados, cuatro alcaldías, incluyendo la más importante del país: la de la ciudad de Panamá, y al menos cinco juntas comunales, el PP comienza una nueva etapa con miras a continuar siendo protagonista en la política panameña, espera la decisión que tomará Martín Torrijos sobre su futuro político y mantiene las puertas abiertas para que más ciudadanos decentes y gente buena, pasen a engrosar las filas de esta agrupación política.

¿Pero cuál será el futuro del Partido Popular tras las elecciones del pasado 5 de mayo y el futuro político del ex candidato presidencial Martín Torrijos?

Para Daniel Brea Clavel, “el Partido Popular seguirá luchando para que haya un Panamá mejor, un Panamá con menos corrupción y lograr un cambio para el beneficio de la sociedad. Nosotros estamos esperando reunirnos con Martín Torrijos, él está despejando su mente en estos momentos, está hablando con su familia, viendo su futuro; todavía está joven, tiene sesenta años y esperemos que siga su vida política; respetaremos lo que él decida. Sería interesante que a futuro Panamá pueda tener nuevamente un presidente como él, un estadista, con todas las virtudes que dejó en su gobierno como las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social, la estabilidad económica que dejó, el inicio del proyecto de ampliación del Canal de Panamá y muchas otras cosas positivas para el país. Vamos a esperar, porque tenemos una conversación pendiente”.

¿Cree que el partido se fortaleció con los resultados obtenidos en este torneo electoral?

“El partido se fortaleció impresionantemente. En el 2019 no sacamos ningún diputado, el partido no sacó el 2% en la elección presidencial y tuvimos que irnos a los votos de alcaldes que fue donde más sacamos votos para poder subsistir, y ahora somos la tercera fuerza política del país, con dos diputados de la Asamblea Nacional electos que no tuvimos en el 2019, cinco diputados del Parlacen, cuatro alcaldes electos que llevaban nuestra bandera y al menos cinco representantes de corregimiento”.

¿El Partido Popular continuará con su proceso de fortalecimiento atrayendo a sus filas a nuevos adherentes?

¿Tenemos que fortalecernos en cuanto a membresía, una vez el Tribunal Electoral abra los libros de inscripción, estos permanecerán abiertos para que venga más gente buena. En la campaña del presidente Martín Torrijos había mucha gente buena, muchos de ellos con la intención de poder entrar al Partido Popular para activarse políticamente. Mantendremos las puertas abiertas para ellos, si quieren hacer vida política interna, háganlo, vengan, la competencia es lo que hace la excelencia”.

¿Qué rumbo tomará el Partido Popular dentro de la Asamblea Nacional con sus dos diputados electos?

“Tenemos que conversar con nuestros diputados, uno de ellos es Eliécer Castrellón, actual alcalde de Tolé, por el circuito 4-6 en el oriente chiricano y la empresaria Patsy Lee Rentería, por el circuito 13-4, en La Chorrera. Tenemos que coordinar nuestras estrategias. El partido sigue en la oposición, somos oposición y esperamos ratificar esa posición en un Directorio Nacional que se realizará próximamente. Somos un partido con ideales, tuvimos un candidato en oposición y creemos que debemos seguir por esa línea”.

¿Qué mensaje tiene para el presidente electo José Raúl Mulino?

Como presidente del Partido Popular yo felicito al presidente electo José Raúl Mulino. Esperemos que el señor Mulino combata la corrupción y que le dé seguridad al país, en el sentido de que las empresas vengan a invertir, que promueva la inversión, el turismo y la seguridad ciudadana. El Partido Popular va a ser un partido de oposición, pero será una oposición responsable, viendo los pro y los contras del gobierno que viene, para poder en algún momento ayudar al país sin ningún tipo de compromiso, para que Panamá sea mejor y salga adelante. A Panamá lo han dejado caer, nos están robando el país, en el extranjero nos ven como un país corrupto, algunas autoridades son corruptas; las industrias y las empresas de tecnología se están yendo para otros países de Centroamérica como Costa Rica y El Salvador, tenemos que ponerle un alto a esto porque este país lo están destruyendo. Las inversiones no se podrán atraer si no se da la certeza de que haya un gobierno honesto, si el gobierno no es honesto y si las autoridades no son honestas, no va a venir inversión y eso no es bueno para el desarrollo de nuestro país”.