Presidente Mulino presenta sus anuncios prioritarios para el 2026

El mandatario expuso que su agenda para 2026 estará centrada en áreas clave como salud, educación, infraestructura, desarrollo económico, el sector agropecuario y reformas estructurales del Estado.

Desde el pleno de la Asamblea Nacional , el presidente de la República, José Raúl Mulino , presentó este 2 de enero de 2026 un informe detallado a la nación, en el que destacó los principales proyectos ejecutados durante el año 2025 y los planes previstos para el próximo año.

Presidente Mulino presenta sus planes en salud, educación e infraestructura para 2026

Durante su informe, el mandatario reiteró que Panamá continuará trabajando para salir de las listas discriminatorias internacionales en 2026, como parte de los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la confianza internacional.

En materia de salud, Mulino anunció la inauguración de una policlínica en el distrito de San Miguelito, una obra largamente esperada por la población. Además, informó sobre los avances en proyectos como el Hospital Aquilino Tejeira, los Minsa-Capsi, el Hospital del Niño y más de 200 obras y acciones en el sector salud a nivel nacional.

En el ámbito económico y de inversión pública, el presidente adelantó nuevas iniciativas de políticas públicas orientadas a mejorar la eficiencia del gasto público. Destacó también los avances del puerto multimodal de Puerto Armuelles, que registra un 63 % de avance y ha despertado el interés de uno de los mayores grupos japoneses de la industria naviera, el cual ha enviado una carta de intención para convertirlo en un centro de mantenimiento de una flota de más de 500 embarcaciones. Mulino subrayó que este proyecto es prioritario dentro de su agenda.

En infraestructura, anunció que en los próximos días llegarán equipos al punto de mantenimiento en Balboa, además de la ejecución de accesos al Corredor Norte y otros proyectos viales estratégicos. Asimismo, informó que, junto a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se construirán nuevos edificios para estudiantes, cumpliendo con compromisos adquiridos durante su campaña.

En el área social y laboral, el presidente indicó que el Ministerio de Trabajo, en alianza con la Caja de Ahorros, abrirá una cartera hipotecaria dirigida a los trabajadores. También anunció el lanzamiento de un programa de financiamiento blando para la construcción de pozos de agua, con el objetivo de mitigar la sequía que afecta la producción nacional.

En cuanto al sector agropecuario, Mulino informó que el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO) iniciará clases en 2026 con 100 estudiantes destacados de todo el país. Este proyecto busca fortalecer la formación agrícola y evitar la migración de jóvenes hacia las ciudades. Además, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) abrirá nuevas tiendas en Río Hato, Las Tablas, Aguadulce y Cañazas.

Sobre el sector energético, el presidente señaló que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) avanza en el proyecto de interconexión Panamá–Colón, el soterramiento y ordenamiento de redes, así como la modernización del alumbrado público.

En relación con la mina, Mulino informó que ha instruido a los ministros de Economía y Finanzas y de Ambiente a coordinar estrictamente los aspectos técnicos, ambientales y legales para el procesamiento del material existente, dejando claro que no existe apertura ni reapertura de la mina en estos momentos.

En educación, el mandatario anunció el inicio de un proceso participativo para recoger propuestas de distintos sectores, con el objetivo de elaborar un borrador de una nueva ley educativa que responda a las exigencias de un país en crecimiento y a las necesidades de la juventud. Señaló que esta reforma busca sentar bases firmes y convertirse en parte de su legado.

Finalmente, Mulino reiteró que Panamá necesita enfrentar de manera directa las bases de la organización del Estado, planteando como una de sus principales propuestas la elaboración de una nueva Constitución mediante un proceso constituyente originario, como parte de una transformación profunda y democrática del país.