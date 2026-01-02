Presidente Mulino presenta sus anuncios prioritarios para el 2026

Desde el pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, presentó este 2 de enero de 2026 un informe detallado a la nación, en el que destacó los principales proyectos ejecutados durante el año 2025 y los planes previstos para el próximo año.El mandatario expuso que su agenda para 2026 estará centrada en áreas clave como salud, educación, infraestructura, desarrollo económico, el sector agropecuario y reformas estructurales del Estado.