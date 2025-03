¿Qué habló el Partido Comunista Chino con los diputados panameños?

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, compartió con La Estrella de Panamá algunos detalles sobre la reunión que tuvo el colectivo con una delegación del Partido Comunista de China (PCCh).

“Ellos querían saber si nosotros veíamos que estaba en peligro la relación diplomática entre nuestros dos países”, afirmó Blandón. “Nosotros dijimos que pensamos que no, que no podíamos hablar por el gobierno pero que no había habido ninguna declaración del gobierno que diera a pensar que había intención de romper las relaciones”, aseguró el presidente del Panameñismo.

La delegación China estuvo encabezada por Ma Hui, subjefe del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh. De acuerdo a la agencia de noticias Xinhua, estuvieron en Panamá de viernes a sábado y se reunieron con “líderes de importantes partidos políticos de Panamá”.

Blandón compartió que escuchó de una reunión con diputados de Realizando Metas, pero que no supo de otras reuniones. “Yo sé que tuvieron otras reuniones, pero no te puedo decir con qué otros partidos. Entiendo que con RM. Lo que sí tengo entendido, no por ellos, sino porque lo escuché, es que no los había atendido nadie el gobierno”, relató Blandón.

Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que no había ninguna reunión del canciller en agenda con una delegación china, pero que desconoce si hubo reuniones con otros funcionarios. El diputado Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático, afirmó que no tenía conocimiento de ninguna reunión con miembros de su partido.

De acuerdo a Blandón, “es bastante normal” que diplomáticos de otras naciones se reúnan con miembros de partidos políticos. “A mí como presidente del partido me llaman de la embajada de Estados Unidos, o de la embajada de Francia, o de España, porque quieren tener un feedback de cómo están viendo los partidos la situación política del país y la relación entre Panamá y su país”, explicó.