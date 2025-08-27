¿Reciclaje de botellas?, dudas y críticas sobre traslados en Oficinas de Participación Ciudadana

Para el diputado Roberto Zúñiga, jefe de bancada de la Colación Vamos, deben cerrarse estas oficinas, a la que califica de 'feudos políticos'.'No podemos patrocinar esto más. Entiendo que están haciendo los traslados, porque muchos son de carrera legislativa, que de alguna manera los blinda y no pueden ser destituidos. No puede ser que se tenga a gente que no está trabajando y cobrando sin más', señaló Zúñiga, quien considera que deben revisarse las leyes especiales del personal de la Asamblea, para evitar abusos.'Nosotros no vamos a aceptar ninguna de estas oficinas de participación ciudadana, eso son un feudo de exdiptuados y diputados vigentes, donde hay botellas. Como es posible que en Veraguas hay oficinas con 50 funcionarios sin ningún resultado, yo quiero saber cuantos proyectos de participación ciudadana hemos recibido de allá. ¿Qué hacen esas personas? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Esos despachos son una caja de pandora', dijo.El contacto con la comunidad, tampoco sería un argumento para justificar la existencia de las oficinas, a juicio de Zúñiga. 'Los diputados hacemos recorridos en nuestras comunidades, precisamente para poder escuchar de viva voz lo que la gente demanda. Simplemente, no tiene razón de ser', recalcó.Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (Moca) y presidente de la Comisión de Comercio, indicó a este medio que, aunque se han escuchado rumores sobre solicitudes para 'adopta funcionarios' de las oficinas regionales, él no ha recibido ninguna propuesta. Coincide en que el cierre de estas oficinas por considerarlas 'onerosas' e 'improductivas''Con las actuales herramientas de la tecnología y la comunicación, esos despachos pierden sentido. Podemos mejorar la participación ciudadana por esa vía, pero tener personal para eso no tiene sustento', acotó.