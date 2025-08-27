¿Reciclaje de botellas?, dudas y críticas sobre traslados en Oficinas de Participación Ciudadana

Acusaciones del uso de recursos de la Asamblea Nacional como “feudos políticos” y las criticas a las promesas aún incumplidas sobre una reducción de planillas en la institución, toman fuerza, luego de que se conociera de la reubicación de funcionarios de las Oficinas de Participación Ciudadana a la sede central del Legislativo.

Desde inicios de agosto, la Asamblea decidió revisar el funcionamiento de estos despachos, que se encuentran en el ojo de la tormenta por la opacidad con su manejo y la posible existencia de planillas con “botellas”, es decir, personal devengando salario sin trabajar.

“¿Cuántos proyectos se han aprobado de ahí? ¿Cuántas son las iniciativas que han tenido? Hay una provincia que tiene 53 empleados, 47 en carrera legislativa, y otros con leyes especiales. ¿Cuál es la productividad de esto?”, reconoció a inicios de este mes el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

Sin embargo, aún no está claro cuál va a ser el destino de los funcionarios allí, al tiempo que surgen cuestionamientos sobre un posible proceso de “reciclaje de botellas” al interno del hemiciclo.

Estas oficinas se encuentran esparcidas en distintos puntos del país. Propuesta como un espacio para vincular la labor legislativa con las comunidades, en la práctica ha generado serias dudas sobre su utilidad, con contrataciones de personal sin funciones claras e inclusive cuestionadas por su uso clientelar por parte de algunos diputados.

La Estrella de Panamá conoció que la entidad estaría adelantando conversaciones para ubicar a algunos de estos funcionarios en las distintas Comisiones permanentes de la Asamblea; en particular para el personal de carrera legislativa, que cuentan con una normativa especial y, por tanto, no puede ser despedido por el simple hecho de que se cierre una oficina.

Karina Cornell, representante de la Asociación de Servidores de la Carrera Legislativa de la Asamblea, confirmó que estos traslados a la sede central se están gestionando. Pidió que se respeten los derechos de los trabajadores y no se vulneren sus prerrogativas.