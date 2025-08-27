Arranca visita de Mulino a Brasil; Mercosur y Chiquita, claves en la agenda

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó la tarde de ayer a la ciudad de Brasilia, iniciando así su visita oficial a Brasil, donde está agendado un encuentro con el mandatario de ese país, Luis Ignacio Lula Da Silva, cita que tendrá lugar hoy.

Entre los temas que estarán sobre la mesa se encuentran la firma de acuerdos económicos y adelantos sobre posibles inversiones brasileñas en Panamá, como parte de la inclusión del país al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Se espera también que el mandatario sea expositor en el Foro Empresarial “Diálogo Brasil – Panamá. Comunicación del Estado confirmó que hablará para empresarios de ese país sobre “las ventajas que ofrece Panamá con su ubicación estratégica y facilidades logísticas”.

También ayer, el ministro de Comercio, Julio Moltó, quien forma parte de la delegación de funcionarios que acompaña al presidente, indicó que el gobierno tendrá conversaciones con directivos de la Chiquita Brands International. La empresa bananera suspendió sus operaciones en medio de la crisis y huelga en contra de la reforma del gobierno a la Caja de Seguro Social.

Moltó señaló que buscarán la reapertura de las operaciones, aunque adelantó que no pueden garantizar que sea con la mayoría de los trabajadores.