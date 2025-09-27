Richard Kilborn buscará la presidencia del Partido Popular

Al ser consultado sobre sus principales metas si es elegido, Kilborn detalló que comenzará por '<b>reforzando el partido, pasando por las bases, haciendo giras'</b> y atrayendo a nuevos profesionales a las filas del PP.El aspirante recordó que el partido solía ser conocido por contar con miembros de diversos gremios, como médicos y abogados, y que busca <b>'volver a traer ese calidad de personas'</b> para que colaboren en el desarrollo de temas de importancia nacional y así guiar a Panamá en una<b> 'buena dirección'.</b>