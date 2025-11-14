Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 14 de noviembre

Para la noche, las precipitaciones podrían disminuir de manera momentánea; sin embargo, se anticipa un <b>nuevo ingreso de lluvias con descargas eléctricas</b>, avanzando desde la zona marítima hacia <b>Colón, la Comarca Guna Yala y el Golfo de Panamá</b>.En cuanto a las temperaturas, durante la tarde gran parte del país registrará <b>máximas entre 23 °C y 25 °C</b>. Las regiones del <b>centro y el este</b> podrían experimentar condiciones más cálidas, con valores que oscilarán entre <b>26 °C y 32 °C</b>.El IMHPA también advirtió que los niveles de <b>radiación ultravioleta</b> se ubicarán entre categorías moderadas y muy elevadas, con valores aproximados de <b>5 a 8</b> según la escala internacional UV. Las autoridades recomiendan a la población <b>usar protección solar</b>, especialmente alrededor del mediodía, cuando la exposición es más intensa.