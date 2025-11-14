Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 14 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para la mañana de este jueves 13 de noviembre se espera un aumento gradual del calor atmosférico, lo que favorecerá el desarrollo de nubes de gran extensión vertical conforme avance el día. No obstante, sectores como Costa Arriba de Colón, Panamá Norte y la Comarca Sambú, en Darién, podrían registrar los primeros chubascos desde las primeras horas.

Hacia el mediodía, el pronóstico indica la aparición de lluvias intensas y tormentas eléctricas, especialmente sobre Panamá, Colón, la Península de Azuero, el área central de Veraguas, Darién y las Tierras Medias de Chiriquí. En el resto del país, las condiciones se mantendrán con cielo parcialmente nublado.