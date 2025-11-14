  1. Inicio
Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 14 de noviembre

Rayshel Flores
  • 14/11/2025 06:52
Hacia el mediodía, el pronóstico indica la aparición de lluvias intensas y tormentas eléctricas, especialmente sobre Panamá, Colón, la Península de Azuero, el área central de Veraguas, Darién y las Tierras Medias de Chiriquí

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para la mañana de este jueves 13 de noviembre se espera un aumento gradual del calor atmosférico, lo que favorecerá el desarrollo de nubes de gran extensión vertical conforme avance el día. No obstante, sectores como Costa Arriba de Colón, Panamá Norte y la Comarca Sambú, en Darién, podrían registrar los primeros chubascos desde las primeras horas.

Hacia el mediodía, el pronóstico indica la aparición de lluvias intensas y tormentas eléctricas, especialmente sobre Panamá, Colón, la Península de Azuero, el área central de Veraguas, Darién y las Tierras Medias de Chiriquí. En el resto del país, las condiciones se mantendrán con cielo parcialmente nublado.

Para la noche, las precipitaciones podrían disminuir de manera momentánea; sin embargo, se anticipa un nuevo ingreso de lluvias con descargas eléctricas, avanzando desde la zona marítima hacia Colón, la Comarca Guna Yala y el Golfo de Panamá.

En cuanto a las temperaturas, durante la tarde gran parte del país registrará máximas entre 23 °C y 25 °C. Las regiones del centro y el este podrían experimentar condiciones más cálidas, con valores que oscilarán entre 26 °C y 32 °C.

El IMHPA también advirtió que los niveles de radiación ultravioleta se ubicarán entre categorías moderadas y muy elevadas, con valores aproximados de 5 a 8 según la escala internacional UV. Las autoridades recomiendan a la población usar protección solar, especialmente alrededor del mediodía, cuando la exposición es más intensa.

