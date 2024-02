Rodríguez: ‘Aún no estoy dispuesta a conversar con Mulino’

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, Ricardo Martinelli confirmó que se reunió y conversó con su candidato a vicepresidente José Raúl Mulino y con la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez y con la finalidad de consolidar unión entre ambas figuras.

“Yo hablé con los dos hoy (ayer)”, dijo Martinelli. Las conversaciones surgen, luego que el pasado sábado, en medio del inicio de la campaña política, Rodríguez aseveró que no apoyaría a José Raúl Mulino de llegar a ser el candidato presidencial de Realizando Metas, porque su alianza natural es con Ricardo Martinelli.

Martinelli había adelantado que iba a sentarse a conversar con la diputada Zulay al respecto “como bien lo dijo José Raúl ellos no se han reunido, me toca a mi hablar”.

Aunque el expresidente dejó a entrever que se reunió con ambas figuras a la vez, Zulay Rodríguez aclaró que conversó con Martinelli pero de manera individual.

Rodríguez, quien busca la reelección para diputada por la libre postulación y es candidata a la Alcaldía de San Miguelito por Realizando Metas, informó que conversó con Martinelli de temas en general del distrito y que todavía no analizado un acercamiento con José Raúl Mulino.

“Yo me senté con Ricardo porque me llamo y me dijo que necesitaba hablar conmigo”, recalcó.

“Yo siempre he conversado con Ricardo, tenemos muchos años conversando cuando a mi me cerraron el medio de comunicación él me dio la mano”, dijo.

Aseguró que no sabe si aún esta dispuesta a tener un acercamiento con Mulino de él asumir la candidatura principal, porque ella está es hablando con Martinelli.

Agregó que no va a declinar a su candidatura presidencial y que va a continuar hasta el final. “Voy a seguir conversando con Ricardo Martinelli, yo me senté con Ricardo, estamos viendo muchos puntos”, dijo.

El pasado viernes 2 de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso de casación que había presentado el equipo legal del expresidente Martinelli contra la condena a 10 años y seis meses de prisión.

Aunque la candidatura de Martinelli aún pasa por un proceso de interpretaciones sobre normas electorales para su inhabilitación, lo cierto es que por Constitución no puede ser presidente de la República a raíz de la condena.

El artículo 362 del Código Electoral establece que, si un ciudadano declarado idóneo como candidato perdiera el carácter de postulado, su suplente asumirá el lugar del candidato principal. Es decir, Mulino quedará como el candidato principal en la nómina que conforman los partidos Realizando Metas y Alianza.

La condena a Martínelli se concretó un día antes del inicio de la campaña política y ya se presentó ante la Fiscalía Electoral una solicitud para inhabilitar la candidatura del expresidente. Un proceso que se inicia, de acuerdo al Código Electoral, en los juzgados administrativos electorales y concluiría, en caso de un recurso de apelación, en el pleno del Tribunal Electoral conformado por los tres magistrados: Eduardo Valdés Escoffery, Alfredo Juncá y Luis Guerra.