Roux propone en Chiriquí, construir hospital de atención oncológica

El candidato presidencial por los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista, Rómulo Roux que integran la alianza “Por un Panamá Mejor, lo bueno viene”, propuso la construcción de un nuevo Complejo Hospitalario de Especialidades para ese sector del país, con atención oncológica completa.

“Nuestros pacientes con cáncer ya no tendrán que ir a la ciudad a seguir su tratamiento. Estos complejos tendrán salas de hemodiálisis, insumos y especialistas y vamos a traer el programa de medicinas garantizadas para que a nadie le falte su medicina”, aseguró Roux durante una concentración realizada en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

Roux, quien tiene a José Isabel Blandón, como candidato a la vicepresidencia de la República, sostuvo que lo bueno para el interior del país viene y nada lo va a detener, con la creciente aceptación de esta fórmula presidencial.

Además, se refirió al abandono que ha sufrido la provincia de Chiriquí por parte del gobierno actual que no se ha preocupado por su gente y que no ha avanzado en los últimos años gracias al poco importa con el agro, el comercio, las vías de acceso, la salud y la educación, afectada por las escuelas en pésimas condiciones o porque los docentes no han sido nombrados para iniciar el año lectivo.

“Lo Bueno Viene con la recuperación de las calles en David, con agua para nuestros hogares y para nuestros agricultores, con la culminación de la ciudad deportiva que dejaron abandonada. Lo Bueno Viene con un gobierno responsable que pague a nuestros productores. Un gobierno serio que cumpla su palabra y que sirva a los panameños con transparencia y honestidad”, dijo.