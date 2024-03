Surge la propuesta de crear el Ministerio de la Discapacidad

En medio de las firma del “Pacto por la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias”, que llevó a cabo el Tribunal Electoral a través de la Comisión de Accesibilidad al Voto, surgió la propuesta de de elevar a rango de ministerio la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

“Ahí tienen un instrumento, pero que no es para que quede en letra muerta y desde ya en ese plan de trabajo que ustedes tiene ahí, esa secretarias inclúyanlo para que el que llegue a gobernar lo tome y declare la discapacidad materia de Estado y tengamos un Ministerio de la Discapacidad aquí en Panamá”, le expresó Manuel Vera de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad a los candidatos presidenciales.

.¿Qué dijeron los candidatos presidenciales sobre la propuesta de crear el Ministerio de Discapacidad?

José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia por los partidos Realizando Metas y Alianza, solo se limitó a decir “no, yo no”.

Mientras que Martín Torrijos, candidato presidencial por el Partido Popular, indicó que no se trata de dádivas, sino de derecho y acceso a la educación, a la salud de las personas con discapacidad.

Por su lado, Rómulo Roux, candidato presidencial por la alianza Cambio Democrático-Panameñista, dijo que ese tema lo van a evaluar “la mejor forma de contribuir con las personas con discapacidad es lograr la inclusión y que formen parte del gobierno y de la toma de decisiones.

Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino, dijo en tanto que “si tuvieramos una secretaria en este caso Senadis, que realmente hubiese implementado la legislación que de hace ya varios años tenemos en Panamá para políticas publica que logren un plano de igualdad, tal vez no tendiéramos la petición de un ministerio.

La candidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón, sobre la creación del Ministerio de la Discapacida dijo que “aquí se crea ministerio que no tiene recursos, no tiene programas, no tiene proyectos, que no los consulten es la experiencia que tenemos las mujeres, la juventud, la población con discapacidad con la institución que debería velar por sus derechos”.

En tanto, Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación, aseguró que es un tema que debe ponderar “yo soy enemigo de la creación de más burocracia y habrá que encontrar el punto exacto en donde la representación está ahí en materia de políticas públicas y asignaciones presupuestarias, pero que no represente una carga burócratica”.

La firma del pacto por la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias contó con la participación del pleno institucional del Tribunal Electoral, candidatos al solio presidencial, el Fiscal Electoral, el Defensor del Pueblo, representantes de campaña y miembros de asociaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad.

Esta es una iniciativa de la sociedad civil organizada de personas con discapacidad y las Secretarías de Personas con Discapacidad de los Partidos Políticos, que tiene como finalidad que las políticas públicas en favor de estos ciudadanos se continúen y queden en firme para el siguiente gobierno.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá Wendehake, en representación del pleno, señaló que este pacto es un compromiso formal que concretiza una serie de políticas públicas más inclusivas y equitativas.

Agregó que la reciente reforma al Código Electoral, impulsada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, ha fortalecido las garantías para el sufragio de las personas con discapacidad y sus derechos políticos, cumpliendo así con los compromisos internacionales que son evaluados periódicamente por el comité de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.

Los firmantes, que representan las distintas organizaciones y entidades, se comprometen en revisar y actualizar la legislación nacional en materia de discapacidad con un enfoque de derechos humanos. Asimismo, realizar los procesos legales que desemboquen en un texto único donde se recopile toda la legislación en este tema.