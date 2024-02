Torrijos propone incentivos para generar empleos en Arraiján; Roux visita Atalaya

“Se acabó el tema de que a la mujer se le puede pegar y que no tenga derechos; vamos a crear un Programa de Emergencia que atienda los problemas de las mujeres en su casa y los de la inseguridad que tienen los panameños en la calle”, afirmó el exmandatario.

Rómulo Roux visita Atalaya

En tanto, el candidato presidencial por el partido Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista, Rómulo Roux quien estuvo en Atalaya, en la provincia de Veraguas, en la peregrinación en honor a Jesús Nazareno de Atalaya manifestó que están enfocados en su campaña y en las necesidades del pueblo panameño a nivel nacional.

”Queremos decirle al pueblo panameño cómo nosotros vamos a cambiar las cosas y por qué la única opción de cambio somos José Isabel Blandón y mi persona”, precisó Roux.

Manifestó que están enfocados en que no hay agua potable en Arraiján y en La Chorrera, que no hay escuelas, “en que no hay centros de salud, en los problemas que tenemos en Atalaya y en toda la provincia de Veraguas, de lo que hemos visto en Chiriquí, en Bocas del Toro, en las comarcas en Darién y en todo Panamá”.

Agregó que están enfocados en cómo van a hacer crecer la economía, en cómo van a crear empleos, en cómo le van a dejar a los panameños un sistema de salud digno en donde reciban sus medicamentos, que los atiendan, que las escuelas le den una educación de verdad a nuestros hijos. “Ese es el enfoque nuestro y esa es la preocupación real de nosotros”.

Expresó que ellos siguen caminando y que para ellos es importante estar en contacto con la gente. “Eso es lo que hemos hecho desde el día uno, recorrer el país y conversar con la gente; esa es la fortaleza de nosotros porque este país solo se puede cambiar con personas que conozcan los problemas y que tengan la voluntad de hacer”, dijo.