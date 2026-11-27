El movimiento Vamos superó el requisito de adherentes para solicitar su formación como partido político. El Tribunal Electoral validó 50,093 de las 69,314 firmas que presentó la agrupación, una cifra que supera en 4,590 el mínimo de 45,503 que exige el Código Electoral para legalizar un colectivo político.

La validación consta en la Resolución No. 36 del 26 de noviembre de 2026, mediante la cual el Tribunal Electoral ordenó publicar un aviso sobre la solicitud presentada por Vamos y abrió una nueva etapa dentro del proceso de formación del partido.

Aunque la agrupación ya cumplió con el requisito numérico de adherentes, todavía debe superar otras fases antes de obtener el reconocimiento como partido político constituido. Entre ellas figura el periodo de publicación de la solicitud, durante el cual la Fiscalía General Electoral, cualquier ciudadano o los partidos políticos legalmente reconocidos o en formación podrán presentar objeciones.

El documento establece que el aviso debe publicarse dos veces en el Boletín del Tribunal Electoral y durante un mínimo de tres días consecutivos en un diario de circulación nacional. Las objeciones podrán presentarse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la última publicación en el boletín electoral.

Además, la documentación entregada por los iniciadores quedará a disposición de los interesados en la Secretaría General del Tribunal Electoral. Los ciudadanos podrán solicitar copias de esos documentos para sustentar eventuales objeciones.

El requisito de adherentes

El numeral 1 del artículo 52 del Código Electoral establece que los grupos interesados en formar un partido político deben reunir adherentes equivalentes al 2% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial.

En las elecciones generales de 2024 se contabilizaron 2,275,179 votos válidos para presidente de la República. Sobre esa base, el Tribunal Electoral fijó en 45,503 la cantidad mínima de adherentes necesaria para iniciar la formación de una nueva organización política.

Vamos presentó 69,314 firmas y el Tribunal Electoral validó 50,093. Esto representa aproximadamente el 72.3% del total entregado y deja a la agrupación con 4,590 adherentes por encima de la cuota legal.

En consecuencia, 19,221 firmas no obtuvieron validación, según la diferencia entre el total presentado y las aceptadas por la institución.

La resolución también señala que la Dirección Nacional de Organización Electoral verificó las declaraciones juradas de los iniciadores frente a la residencia electoral registrada en su base de datos. El Tribunal determinó que este requisito también se cumplió.

Sobre las firmas que no superaron la revisión, Vamos atribuyó parte de las inconsistencias a diferencias entre las rúbricas presentadas y las que aparecen en las cédulas de identidad personal. Entre las situaciones mencionadas por el movimiento figuran variaciones en la forma de firmar, así como la inclusión u omisión del apellido de casada.

La agrupación también manifestó su intención de ofrecer una nueva oportunidad de inscripción a las personas cuyas firmas no superaron la revisión y a quienes deseen incorporarse al colectivo.

Los siguientes pasos de Vamos

La decisión de avanzar hacia la formación de un partido político surgió de una asamblea de miembros celebrada el 29 de agosto de 2026, según los antecedentes divulgados por la agrupación.