Willie Bermúdez aspiraría a liderar el Partido Panameñista

Los motores se calientan para la <b>Convención Nacional Extraordinaria del <a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Partido Panameñista</a></b>. <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/partido-panamenista-renovara-su-estructura-partidista-el-23-de-noviembre-FK15976030" target="_blank"><b>A mediados de </b><b>octubre</b></a><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/partido-panamenista-renovara-su-estructura-partidista-el-23-de-noviembre-FK15976030" target="_blank"> se espera la revelación oficial de las nóminas que competirán por el liderazgo transitorio del colectivo.</a></b>Entre los nombres que buscan liderar al partido está <b><a href="/tag/-/meta/guillermo-willie-bermudez">Guillermo ‘Willie’ Bermúdez</a></b>, actual vicepresidente. Bermúdez, quien promueve una visión de <b>renovación</b> y una 'nueva forma de hacer política' dentro del colectivo, se perfila como una figura clave en la contienda interna.Bermúdez, en declaraciones a <i>Noticias 180 Minutos</i>, adelantó que se encuentra en conversaciones con el diputado <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera</a></b>, actual presidente de la Asamblea Nacional y otro actor importante en la elección panameñista.