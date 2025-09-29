Willie Bermúdez aspiraría a liderar el Partido Panameñista

Los motores se calientan para la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Panameñista. A mediados de octubre se espera la revelación oficial de las nóminas que competirán por el liderazgo transitorio del colectivo.

Entre los nombres que buscan liderar al partido está Guillermo ‘Willie’ Bermúdez, actual vicepresidente. Bermúdez, quien promueve una visión de renovación y una “nueva forma de hacer política” dentro del colectivo, se perfila como una figura clave en la contienda interna.

Bermúdez, en declaraciones a Noticias 180 Minutos, adelantó que se encuentra en conversaciones con el diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional y otro actor importante en la elección panameñista.