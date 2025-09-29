  1. Inicio
PANAMÁ

Willie Bermúdez aspiraría a liderar el Partido Panameñista

Willie Bermúdez, vicepresidente del Partido Panameñista.
Willie Bermúdez, vicepresidente del Partido Panameñista. @williebermudezr
Por
Kathyria Caicedo
  • 29/09/2025 10:00
‘Willie’ Bermúdez busca liderazgo en Convención Extraordinaria del próximo noviembre.

Los motores se calientan para la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Panameñista. A mediados de octubre se espera la revelación oficial de las nóminas que competirán por el liderazgo transitorio del colectivo.

Entre los nombres que buscan liderar al partido está Guillermo ‘Willie’ Bermúdez, actual vicepresidente. Bermúdez, quien promueve una visión de renovación y una “nueva forma de hacer política” dentro del colectivo, se perfila como una figura clave en la contienda interna.

Bermúdez, en declaraciones a Noticias 180 Minutos, adelantó que se encuentra en conversaciones con el diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional y otro actor importante en la elección panameñista.

No obstante, de no concretarse un acuerdo, Bermúdez no descarta postularse como una tercera opción, compitiendo directamente contra las otras figuras que se barajan, entre ellas, Carlos Raúl Piad y el propio Jorge Herrera.

Bermúdez hace llamado a la renovación sin tradicionalismos

El vicepresidente del partido fue enfático al asegurar que los panameñistas no necesitan ser “adoctrinados”. Con una clara crítica a la política tradicional, Bermúdez se refirió al posible apoyo de la expresidenta Mireya Moscoso a alguno de los candidatos, indicando que el partido debe superar el tradicionalismo.

La Convención Nacional Extraordinaria del Partido Panameñista está prevista para el domingo 23 de noviembre.

