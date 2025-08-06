Precaución con su dinero: guía de seguridad por el pago del décimo tercer mes

Debido al pago de la segunda partida del décimo tercer mes en país, tanto para el sector público como el privado, la Policía Nacional anunció un operativo de seguridad en áreas bancarias y comerciales.

Según la entidad, la medida busca prevenir delitos y garantizar la seguridad tanto en las zonas de alto flujo económico como en las inmediaciones de cajeros automáticos y centros comerciales, especialmente durante los días de mayor actividad financiera, o sea este 7 de agosto cuando se paga el décimo tercer mes al sector público y hasta el 15 de agosto cuando se cancela al privado.

Además, la Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones de seguridad para quienes realicen transacciones bancarias o comerciales:

No mostrar dinero en público y actuar con discreción al hacer transacciones.

Evitar dejar artículos de valor visibles dentro del automóvil.

No utilizar estacionamientos en áreas solitarias y estar atento al entorno antes de descender del vehículo.

Si sospecha que está siendo seguido, ingresar a un lugar concurrido y buscar ayuda policial.

No aceptar asistencia de desconocidos en cajeros automáticos.

Evitar distracciones con teléfonos u otros dispositivos electrónicos.

La Policía Nacional recordó a la población que cualquier situación sospechosa debe ser reportada de inmediato a sus agentes o llamar al número de emergencia 104.