Conato denuncia participación de Mitradel en ‘golpe sindical’ de directiva paralela

El <b><a href="/tag/-/meta/conato-consejo-nacional-de-trabajadores-organizados">Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato)</a></b> denunció este viernes lo que calificó como un<i> 'asalto a la institucionalidad democrática sindical'</i>, luego de que un grupo encabezado por Ariano Pinzón y Boris Quesada se presentara en la sede del organismo alegando tener una resolución del <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) </a></b>que los acredita como presidente y secretario general de la organización.Según los actuales dirigentes del Conato, la supuesta certificación fue comunicada únicamente a través de un mensaje de WhatsApp, sin que mediara notificación oficial ni documento autenticado por el Ministerio. <i>'No podemos acatar una directriz informal, sin respaldo legal ni validación institucional'</i>, señalaron durante una conferencia de prensa.Ante el hecho, el Conato convocó a una <b>reunión extraordinaria del colegiado</b> para definir los pasos a seguir y ha solicitado asesoría jurídica a distintos expertos en derecho laboral. <i>'Se trata de un acto totalmente ilegal, decidido en reuniones secretas y conspiratorias, al margen de nuestros estatutos y sin la representatividad de las organizaciones afiliadas'</i>, advirtieron los voceros.Los dirigentes sindicales anunciaron que interpondrán recursos legales contra los responsables y solicitarán al Mitradel una copia autenticada de la resolución que habría reconocido a la directiva paralela. <i>'No descartamos acciones legales contra funcionarios que hayan avalado este atropello'</i>, enfatizaron.Guillermo Puga, secretario general de la <b>Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP)</b>, sostuvo que la situación constituye una violación a los convenios internacionales de la<b><a href="/tag/-/meta/oit-organizacion-internacional-del-trabajo"> Organización Internacional del Trabajo (OIT)</a></b>, especialmente los convenios 87 y 98, sobre libertad sindical y negociación colectiva. <i>'Vamos a defender el principio de libertad sindical a toda costa'</i>, afirmó.Los voceros también denunciaron que el grupo que tomó la sede del Conato <b>cambió las cerraduras y les impidió el acceso al edificio</b>, por lo que desconocen el estado de los equipos e insumos en el interior. <i>'No asumimos responsabilidad sobre lo que ocurra dentro. Fue una toma por la fuerza'</i>, añadieron.Para la profesora Nerva Reyes, integrante del Consejo, el hecho <i>'responde a una decisión eminentemente política' </i>con el objetivo de debilitar a las organizaciones sindicales que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno.Entre los temas que, según Reyes, podrían estar detrás de esta acción se mencionaron las próximas <b>discusiones sobre el salario mínimo</b>, la reapertura de la <b>mina de Donoso</b>, la <b>construcción de embalses</b>, el <b>memorando de entendimiento entre el Gobierno y sectores empresariales</b>, así como las <b>reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica de Educación</b>.<i>'Quieren intimidar y callar a las organizaciones que no se alinean con sus decisiones. Primero fue el Suntracs, luego la CGTP y ahora Conato. Mañana puede ser cualquier otro sindicato'</i>, alertó.Los dirigentes advirtieron que estas acciones podrían agravar la posición de Panamá ante la OIT, que ya ha incluido al país en la <i>'lista corta'</i> de naciones con violaciones a la libertad sindical.<i>'Panamá ya fue señalada por la OIT en 2010 y nuevamente este año. Con este golpe institucional, el país corre el riesgo de ser reincorporado en 2026 con sanciones más severas'</i>, afirmó uno de los voceros, aludiendo a las consecuencias internacionales que podría acarrear esta crisis sindical.El Conato reiteró que<b> agotará todas las instancias legales</b>, desde el Ministerio de Trabajo hasta los tribunales y organismos internacionales, si es necesario. Mientras tanto, <b>las organizaciones de base decidirán en asambleas las medidas que adoptarán para defender su representatividad</b>.