  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Minsa abre consulta pública sobre nueva regulación de dispositivos médicos en Panamá

Durante tres meses, el Minsa someterá a consulta el borrador del Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 90 de 2017 y su reforma de 2019. Expertos y organizaciones podrán revisar el texto en la web institucional y presentar observaciones.
Durante tres meses, el Minsa someterá a consulta el borrador del Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 90 de 2017 y su reforma de 2019. Expertos y organizaciones podrán revisar el texto en la web institucional y presentar observaciones. Minsa
Por
Adriana Berna
  • 17/10/2025 16:49
Del 15 de octubre al 19 de diciembre, el público podrá enviar comentarios y participar en reuniones presenciales sobre el proyecto que regula los dispositivos médicos en Panamá. El Minsa busca construir una norma más transparente y moderna.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio de una consulta pública para recibir observaciones sobre el proyecto de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley No. 90 de 2017, sobre dispositivos médicos y productos afines, modificada por la Ley No. 92 de 2019.

La consulta estará abierta por un período de 90 días, desde el 15 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2025, con el fin de recoger aportes de profesionales del sector salud, la industria, asociaciones médicas y la ciudadanía interesada en el tema.

El objetivo del proceso es actualizar el marco regulatorio que rige la importación, distribución, uso y control de los dispositivos médicos y productos relacionados, garantizando la seguridad, eficacia y calidad de los insumos utilizados en el sistema sanitario panameño.

¿Cuando serán las consultas?

El Minsa informó que se realizarán cuatro reuniones presenciales para el intercambio de opiniones y la presentación de propuestas:

29 de octubre de 2025: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

18 de noviembre de 2025: Salón José Renán Esquivel, Lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

2 de diciembre de 2025: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

16 de diciembre de 2025: Salón José Renán Esquivel, Lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Durante estas sesiones, representantes del Minsa expondrán los principales lineamientos del proyecto de reglamento y escucharán los aportes de los sectores involucrados.

El Ministerio invita a todos los interesados a revisar el borrador del proyecto de Decreto Ejecutivo, disponible en el portal institucional www.minsa.gob.pa/normatividad, y a enviar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico eaguilarg@minsa.gob.pa.

La participación ciudadana, según la entidad, es fundamental para fortalecer la transparencia y garantizar que la normativa final refleje las necesidades del sistema de salud y las mejores prácticas internacionales.

Lo Nuevo