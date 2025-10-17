Minsa abre consulta pública sobre nueva regulación de dispositivos médicos en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio de una consulta pública para recibir observaciones sobre el proyecto de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley No. 90 de 2017, sobre dispositivos médicos y productos afines, modificada por la Ley No. 92 de 2019.

La consulta estará abierta por un período de 90 días, desde el 15 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2025, con el fin de recoger aportes de profesionales del sector salud, la industria, asociaciones médicas y la ciudadanía interesada en el tema.

El objetivo del proceso es actualizar el marco regulatorio que rige la importación, distribución, uso y control de los dispositivos médicos y productos relacionados, garantizando la seguridad, eficacia y calidad de los insumos utilizados en el sistema sanitario panameño.