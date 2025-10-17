Minsa abre consulta pública sobre nueva regulación de dispositivos médicos en Panamá

El Minsa informó que se realizarán cuatro reuniones presenciales para el intercambio de opiniones y la presentación de propuestas:<b>29 de octubre de 2025:</b> Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.<b>18 de noviembre de 2025:</b> Salón José Renán Esquivel, Lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.<b>2 de diciembre de 2025:</b> Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.<b>16 de diciembre de 2025:</b> Salón José Renán Esquivel, Lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.Durante estas sesiones, representantes del Minsa expondrán los principales lineamientos del proyecto de reglamento y escucharán los aportes de los sectores involucrados.El Ministerio invita a todos los interesados a <b>revisar el borrador del proyecto de Decreto Ejecutivo</b>, disponible en el portal institucional <a rel="nofollow" href="https://www.minsa.gob.pa/normatividad">www.minsa.gob.pa/normatividad</a>, y a <b>enviar sus comentarios y sugerencias</b> al correo electrónico <b><a rel="nofollow" href="mailto:eaguilarg@minsa.gob.pa">eaguilarg@minsa.gob.pa</a></b>.La participación ciudadana, según la entidad, es fundamental para fortalecer la transparencia y garantizar que la normativa final refleje las necesidades del sistema de salud y las mejores prácticas internacionales.