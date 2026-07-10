Juan Eligio Alzuru: el militar que proclamó una efímera segunda independencia de Panamá

Herrera partió desde Cartagena con tropas del batallón Yaguachi. Aunque inicialmente no pudo desembarcar en la ciudad de Panamá, logró establecerse en Portobelo, donde comenzó a recibir apoyo de numerosos habitantes del Caribe panameño.Mientras tanto, dentro de la capital, el comportamiento de Alzuru comenzó a deteriorar rápidamente su respaldo político.El 30 de julio destituyó sin justificación a José de Fábrega del gobierno civil. Posteriormente ordenó el reclutamiento forzoso de alrededor de 1,100 hombres para fortalecer su ejército.También confiscó propiedades de sus opositores, promovió persecuciones políticas y obligó al exilio a figuras influyentes como José Vallarino y Mariano Arosemena. Finalmente disolvió la Dieta, eliminó los contrapesos políticos y concentró todo el poder en sus manos.En pocas semanas, <b>el proyecto separatista se había transformado en un gobierno abiertamente dictatorial</b>.