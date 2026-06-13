La décima: cuatro siglos de tradición, música e identidad

De acuerdo con las investigaciones de los folcloristas Manuel F. Zárate y Dora Pérez de Zárate en La décima y la copla en Panamá, la décima llegó al istmo durante la época colonial, como parte del amplio conjunto de tradiciones culturales introducidas por los españoles en América.Su antecedente más conocido es la llamada décima espinela, una estructura poética popularizada en el siglo XVI por el escritor español Vicente Espinel. Esta composición consta de diez versos octosílabos organizados bajo un esquema específico de rima que exige habilidad técnica y creatividad por parte del poeta.Sin embargo, al igual que ocurrió con muchas otras expresiones culturales importadas desde Europa, la décima no permaneció intacta. Con el paso de los años fue apropiada por las comunidades locales, que la adaptaron a sus propias realidades, preocupaciones y formas de comunicación.En Panamá, la tradición encontró un terreno especialmente fértil en las zonas rurales de provincias como Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé y Chiriquí, donde las actividades agrícolas y ganaderas marcaron el ritmo de vida de las comunidades durante siglos.Allí, lejos de los centros urbanos y en una época en la que gran parte de la población tenía acceso limitado a la educación formal, la oralidad desempeñó un papel fundamental en la transmisión de conocimientos y valores. La décima se convirtió entonces en una herramienta de comunicación tan importante como los libros o los periódicos.