La ley que hizo posible el Canal panameño: así nació la ACP antes de la reversión

Antes de la reversión, los beneficios directos que recibía Panamá por la operación del Canal eran limitados. Tras la creación de la ACP, los excedentes generados por la vía comenzaron a ingresar directamente al Tesoro Nacional, financiando programas sociales, proyectos de infraestructura, educación, salud y otras inversiones públicas.Uno de los hitos más importantes de esta nueva etapa fue la ampliación del Canal, aprobada mediante referéndum nacional en 2006 e inaugurada en 2016. La construcción del tercer juego de esclusas permitió el tránsito de buques de mayor tamaño y aumentó significativamente la capacidad de la ruta.La ampliación representó una demostración concreta de la autonomía alcanzada por Panamá. Por primera vez en la historia, una decisión estratégica de esa magnitud fue concebida, financiada y ejecutada bajo liderazgo panameño, fortaleciendo la posición del país dentro del comercio marítimo internacional.La ACP también ha logrado consolidar una reputación internacional basada en la eficiencia operativa. A pesar de enfrentar desafíos como sequías, fluctuaciones del comercio mundial y cambios en las cadenas logísticas globales, la institución ha mantenido la continuidad de los servicios y la confianza de las principales navieras del mundo.Más allá de los resultados económicos, la creación de la ACP tuvo un profundo significado simbólico para los panameños. La administración del Canal pasó a representar la culminación de décadas de lucha por la soberanía nacional y el control efectivo del territorio.El éxito de la gestión canalera también contribuyó a desmontar los argumentos de quienes dudaban de la capacidad de Panamá para administrar la vía interoceánica. Más de dos décadas después de la transferencia, el Canal continúa operando con estándares internacionales de excelencia y se mantiene como uno de los principales motores económicos del país.No obstante, los Tratados Torrijos-Carter contienen disposiciones relacionadas con la neutralidad permanente del Canal. Estas cláusulas establecen mecanismos de cooperación para garantizar que la vía permanezca abierta al tránsito internacional. Aunque frecuentemente generan debate político, la administración y operación cotidiana del Canal permanecen bajo control exclusivo de Panamá a través de la ACP.