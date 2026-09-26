¿Por qué Panamá se separó de Colombia en 1830 y luego volvió?

Uno de los momentos más convulsos de la historia de la Gran Colombia se vivió en el primer intento de separación de Panamá de Colombia. El movimiento, encabezado por el general José Domingo Espinar, tuvo una duración de apenas unas semanas, pero dejó en evidencia las tensiones políticas, económicas y sociales que atravesaban al Istmo y anticipó otros movimientos separatistas que ocurrirían durante el siglo XIX. Para entender lo sucedido en Panamá es necesario retroceder a los últimos meses de la Gran Colombia, el proyecto político impulsado por Simón Bolívar que había integrado los territorios de la actual Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. La república atravesaba una profunda crisis. Las diferencias entre centralistas y federalistas, los conflictos regionales y el creciente cuestionamiento al liderazgo de Bolívar habían debilitado el proyecto de unidad. En 1830, Venezuela y Ecuador avanzaron hacia su separación, mientras Bolívar renunció a la Presidencia y abandonó el poder político. A ello se sumó el asesinato del general Antonio José de Sucre, ocurrido el 4 de junio de ese año, un hecho que profundizó la crisis del proyecto bolivariano. El 13 de junio de 1830, Joaquín Mosquera asumió la Presidencia de la Gran Colombia en sustitución de Bolívar. Su gobierno, sin embargo, tuvo enormes dificultades para mantener el control sobre un territorio que prácticamente se encontraba en proceso de desintegración.

La Gran Colombia enfrentaba desde sus primeros años fuertes dificultades para conciliar los intereses regionales y construir una estructura política estable. La crisis de 1830 terminó acelerando la desintegración de la república. En el Istmo, ese escenario fue aprovechado por el general José Domingo Espinar, comandante general del Departamento del Istmo y antiguo colaborador de Bolívar. El movimiento que encabezó no puede entenderse únicamente como una ruptura con Colombia. Su programa estaba relacionado también con la defensa del proyecto político de Bolívar y con la situación particular de Panamá dentro de la Gran Colombia.

Un Istmo afectado por la crisis

Panamá había decidido incorporarse a la Gran Colombia después de su independencia de España, proclamada el 28 de noviembre de 1821. Durante la década siguiente, sin embargo, comenzaron a aparecer diferencias entre los intereses del Istmo y las decisiones adoptadas desde Bogotá. El carácter estratégico de Panamá era particular. Su posición geográfica había convertido históricamente al territorio en una zona de tránsito y comercio. Los comerciantes panameños tenían intereses vinculados al movimiento de mercancías y personas entre los océanos Atlántico y Pacífico, mientras que las autoridades de la Gran Colombia intentaban mantener un sistema político y económico centralizado.

Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno Gelós, en El Panamá colombiano (1821-1903), identifican precisamente el período posterior a la independencia de España como una etapa marcada por las dificultades de integrar los intereses políticos y económicos del Istmo dentro de la nueva república. El investigador Félix Chiru Barrios también señaló en su artículo ‘Panamá entre las independencias de 1821 y 1903’, que las crisis políticas colombianas de la primera mitad del siglo XIX sirvieron de escenario para la aparición de movimientos autonomistas en Panamá. En su análisis de los acontecimientos de 1830, explica que el movimiento encabezado por Espinar estuvo acompañado por una importante movilización popular en el arrabal de Santa Ana y que puso de manifiesto tensiones sociales y étnicas existentes en la sociedad panameña.

Espinar y la separación del 26 de septiembre

En medio de esta crisis, Espinar convocó un Cabildo Pleno en la ciudad de Panamá. El 26 de septiembre de 1830, se aprobó un acta mediante la cual el Istmo se separaba temporalmente de la República de Colombia. Uno de los argumentos expuestos en el documento estaba relacionado con la situación comercial de Panamá.

La investigación ‘Una república colosal: la unión de Colombia, el acceso al Pacífico y la utopía del comercio global, 1819-1830’, publicada en la revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura recoge el contenido del acta y señala que Espinar argumentaba que el Istmo carecía de suficientes relaciones mercantiles con los departamentos del centro de la República y advertía sobre las consecuencias que estaba teniendo la separación de Ecuador para el comercio panameño. La separación, por tanto, tenía una dimensión económica, pero también política.

Espinar era un ferviente partidario de Bolívar. La fórmula planteada por los separatistas demuestra que el objetivo inicial no era necesariamente construir una república panameña completamente independiente, como ocurriría en 1903. El acta planteaba que Simón Bolívar asumiera el gobierno del Istmo y que Panamá quedara bajo su protección.

La respuesta de Bolívar

Una delegación viajó hasta Barranquilla, donde se encontraba Bolívar, para comunicarle la decisión y ofrecerle el gobierno del Istmo. La propuesta tenía una lógica dentro del pensamiento político de Espinar: si la Gran Colombia se estaba desintegrando, Bolívar podía utilizar Panamá como punto de partida para intentar reconstruir la unidad perdida, pero Bolívar no aceptó. Para entonces, el Libertador se encontraba gravemente enfermo y su proyecto político estaba prácticamente derrotado. En lugar de asumir el gobierno del Istmo, recomendó que Panamá volviera a incorporarse a Colombia.