Protocolo Taft-Arango: cuando Panamá puso límites a la injerencia de EE.UU.

No es la primera vez que se cuenta la historia del control estadounidense sobre el territorio panameño y sus usos. Sin embargo, tras la separación de Colombia, la injerencia de Washington también alcanzó la delimitación de las fronteras de la naciente República, limitando la posibilidad de que Panamá resolviera por sí misma una cuestión fundamental de su soberanía. Durante los primeros años de vida independiente, Estados Unidos tuvo un papel determinante en asuntos relacionados con el territorio panameño, una situación que estuvo vinculada al régimen establecido por el Tratado Hay-Bunau Varilla. Una disposición de ese tratado resulta particularmente relevante para entender el alcance territorial de los derechos concedidos a Estados Unidos: el artículo II. A este se sumó, pocos años después, el Protocolo Taft-Arango de 1907, firmado el 17 de agosto, que permitió a Panamá recuperar margen de acción para negociar directamente con Colombia la definición de sus fronteras.

Manejo dentro y fuera del Canal

El artículo II del Tratado Hay-Bunau Varilla estableció una concesión territorial extraordinariamente amplia a favor de Estados Unidos. Panamá concedió a Estados Unidos, “a perpetuidad”, el uso, ocupación y control de una zona de tierra y aguas de diez millas de ancho para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal. La zona se extendía cinco millas a cada lado de la línea central de la ruta del Canal, atravesando el istmo desde el Caribe hasta el Pacífico. El alcance de la disposición no se limitaba a esa franja de diez millas. El mismo artículo establecía que Panamá también concedía también a Estados Unidos otras tierras y aguas fuera de esa zona que pudieran resultar necesarias o convenientes para el funcionamiento y protección del Canal, así como para obras auxiliares. Además, la concesión incluía las islas situadas dentro de los límites de la Zona del Canal y las islas Perico, Naos, Culebra y Flamenco, en la bahía de Panamá.

Antecedentes de injerencia fronteriza

Pero la influencia estadounidense sobre los asuntos territoriales de Panamá no terminó en la definición de la Zona del Canal. En los primeros años de la República también estaba pendiente la definición de la frontera entre Panamá y Costa Rica. De acuerdo con el historiador Ernesto Castillero Pimentel, autor de Panamá y los Estados Unidos (1903-1953), el Gobierno estadounidense se mantuvo informado sobre el desarrollo de la controversia territorial a través del gobierno costarricense. En mayo de 1907, el presidente costarricense Cleto González Víquez pidió al Congreso Nacional de Costa Rica rechazar los acuerdos existentes con Panamá, como parte de una estrategia para presionar a la nueva República hacia un entendimiento. Posteriormente, Costa Rica envió a Luis Anderson a Washington con el objetivo de conseguir la intervención estadounidense para buscar una solución definitiva a la disputa territorial. Mientras tanto, el ministro costarricense en Washington, Joaquín Bernardo Calvo, realizó gestiones para que el entonces presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, aceptara actuar como árbitro. Un aspecto particularmente relevante de estas gestiones es que, según Castillero Pimentel, el Gobierno panameño no tenía conocimiento de ellas. El 4 de diciembre de 1907, el secretario de Estado estadounidense Elihu Root recibió a Anderson. Cinco días después, el representante costarricense solicitó oficialmente los buenos oficios del Gobierno de Estados Unidos para solucionar la controversia fronteriza. Costa Rica argumentó que confiaba en la cooperación estadounidense para conseguir la definición de la línea divisoria con Panamá. Washington aceptó rápidamente intervenir. El 24 de diciembre, el Departamento de Estado remitió la solicitud costarricense y su respuesta al ministro estadounidense en Panamá, Herbert A. G. Squiers, con instrucciones para que presionara al Gobierno panameño a someter la controversia al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos o a otro alto funcionario judicial estadounidense.

Panamá busca recuperar el control de sus fronteras