Río Indio: adjudicación del estudio de impacto ambiental se prevé para marzo de 2026

La adjudicación del estudio de impacto ambiental para el proyecto del reservorio multipropósito de Río Indio podría concretarse en marzo del próximo año, informó la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.

Las declaraciones de la funcionaria tuvieron lugar durante el programa Mesa de Periodistas de TVN, en donde detalló que se encuentran trabajando con la empresa consultora Ingetec para concretar el diseño conceptual del proyecto.

“Este proyecto abarca la presa principal, un túnel, tres presas auxiliares y la zona del campamento para el contratista de la obra. Una vez que tengamos ese concepto definido y algunas reuniones que estamos teniendo con las comunidades, podremos avanzar en el estudio de impacto ambiental, ya que entonces tendremos una idea clara de dónde estará ubicado cada sitio”, detalló.

De Marotta indicó que se encuentran actualizando una línea base ambiental que data de 2017 y culminando algunas reuniones comunitarias, las cuales servirán a Ingetec para el diseño conceptual.

Adicionalmente, la subadministradora adelantó que se encuentran concretando dos contratos: uno para la administración del programa de reasentamiento y otro para la construcción de la obra.

“Pensamos que para el tercer trimestre de 2026 podremos abrir el proceso de licitación de la construcción y tenerla adjudicada durante el primer trimestre de 2027, y allí empezar la construcción. Una vez inicie, serán cuatro años en los que paralelamente arrancará el reasentamiento”, puntualizó.

La también ingeniera recordó que deberán reasentar a 550 familias y que, para cuando se comience el reasentamiento, el Canal deberá tener establecido el plan de compensación claramente definido para cada una de las familias.

El coste total de la obra rondará los $1,600 millones, con unos $400 millones destinados al plan de reasentamiento (construcción de viviendas, escuelas, centros comunitarios, compra de terrenos y otros).

“Yo apelo a que la ciudadanía confíe en el trabajo que está haciendo el Canal de Panamá, porque en estos 25 años hemos demostrado que estamos comprometidos con el crecimiento social de las personas que viven en la cuenca y que hacemos las cosas de la manera correcta”, finalizó.