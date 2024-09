Se inicia la transición en la Contraloría

La transición de mando en la Contraloría General de la República se inició este 2 de septiembre, por ello, el contralor saliente, Gerardo Solís, recibió a su sucesor, Anel Bolo Flores, en la entidad.

El proceso continuará hasta el 31 de diciembre, último día de Gerardo Solís en el cargo, mientras que Bolo Flores asumirá junto con el subcontralor Elí Felipe Cabezas Justavino, desde el 1 de enero de 2025 hasta diciembre de 2030.

La administración de Solís fue cuestionada por el refrendo de fondos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos para otorgar auxilios económicos y la descentralización paralela en juntas comunales.

‘’Tengan la seguridad de que aquí no se llega a tapar a nadie, se harán las investigaciones y lo que sea necesario para tener un caso real y no mediático [...] Tiene que haber una certeza de que la información que se dé a nivel nacional, especialmente con la honra de personas, sea la correcta para no dañar reputaciones’’, explicó Bolo Flores sobre su futuro accionar respecto a los cuestionamientos a la Contraloría General de la República.

En tanto, Solís hizo hincapié en que ‘’el escándalo de los auxilios económicos surgió en mayo de 2023, en plena campaña política. Hubo quienes, con razón o sin razón, con derecho o sin derecho, intentaron desprestigiar a jóvenes estudiantes para sacarle provecho político y parece que les resultó’’.