Sucre: ‘No habrá suspensión de actividades por incremento de casos covid-19’

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre afirmó que bajo ningún aspecto consideran que el aumento de los casos de la covid-19, afecte ninguna de las actividades normales, aunque sí pidió a la población cuidarse.

En tal sentido, Sucre precisó que el Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido una recomendación para las personas que tienen cuadros respiratorios usen mascarilla para proteger a los demás, sobre todo a las personas vulnerables, de la tercera edad, menores y los que tienen enfermedades crónicas.

“Por ahora no es obligatorio el uso de mascarilla, no creo que se vaya a pedir, sin embargo, el Ministerio de Salud se mantendrá vigilante, creó que no hay ningún riesgo de establecer alguna medida de restricción en estos momentos”, indicó Sucre.

Explicó que el último informe del Departamento de Epidemiología, reporta un aumento de casos mayor de 2 mil positivos, los cuales se están comportando como refriados comunes y son típicos de la temporada.

Los hospitalizados se mantienen en 52 personas en sala regular y 5 en sala de cuidados intensivos y 9 fallecidos.Detalló que la gran mayoría de las personas que han fallecidos por covid-19 no tienen el esquema de vacunación completo, y además tenían enfermedades crónicas y agregó que el Ministerio de Salud cuenta con los tratamientos del covid-19 en todas las instalaciones de salud y solicitó que la población acuda a colocarse las vacunas.

En los centros de Salud del Minsa se realizan los hisopados a partir de las 7 de la mañana, igualmente se colocan las vacunas contra el covid-19 y además se ofrece el medicamento antiviral Paxlovid.

Sucre recordó que Panamá está a la espera de la llegada de la nueva vacuna que la empresa farmacéutica Pfizer, la cual ya había solicitada varios meses atrás, previo a esta ola de casos covid-19.

De estas vacunas dijo, deben llegar a Panamá 150 mil dosis, pero la empresa farmacéutica establecerá de cuanto será el primer envió de esta vacuna, la cual vendrá acompañada de una campaña agresiva en medios locales.Situación de la basura.

Al ser consultado sobre la situación de la recolección de la basura, manifestó que esta situación es bastante compleja, ya que el primer elemento que ha complicado la situación es el vertedero de Cerro Patacón y que se ha ido mejorando poco a poco.

“La Autoridad de Aseo está preparando una cotización en línea, que va a ser por tres años, para que una empresa temporalmente se encargue del manejo de Cerro Patacón”, anunció Sucre.