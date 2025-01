Suicidio, un problema de salud nacional

Problema de salud público

“En el Instituto de Salud Mental (Insam) ingresan pacientes por ideación suicida ya sea por depresión, trastornos de personalidad, por factores psicosociales e incluso por adicciones”, relató la doctora Alexandra Araujo, del Insam. “Al atender y hospitalizar estos pacientes con ideación suicida prevenimos los intentos, ya que el paciente que realiza un intento debe ser atendido integralmente de manera inicial en un hospital general. Podemos decir que de un 100% de la población atendida en nuestro cuarto de urgencias, un 40% corresponde a ideación suicida, esto se debe a que el paciente ya ha atendido su sintomatología depresiva ambulatoriamente”, explicó. Hay dos tipos de ideación suicida, la pasiva en que la persona tiene deseos de morir, pero no tiene planes de hacerlo. Y la activa en que la persona tiene la intención de hacerlo y hace planes. Este caso es considerado una urgencia psiquiátrica por la cuál se debe llevar a la persona a un cuarto de urgencias. “La persona que expresa deseos de morir o acabar con su vida no debe ser minimizada o invalidada, es un grito de auxilio que debe ser escuchado y mandatoriamente atendido”, apuntó Araujo.

Al preguntarle al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sobre las cifras compartidas por el ministro de Seguridad, coincidió en que se ha reportado un aumento en los casos. “Para nosotros es un tema muy, muy importante porque efectivamente en lugares específicos, inclusive en las provincias centrales, se ha aumentado mucho la tasa de suicidio, sobre todo en jóvenes”, afirmó. “Yo no sé si es una consecuencia posterior a la pandemia, el encerramiento, yo no sé. Pero esto es un hecho y estamos atacándolo”, enfatizó.

“Debemos tener en cuenta que esto podría ser un subregistro porque no es tan fácil llevar estas cifras de manera certera”, apuntó la doctora en Psicología, Vali Maduro. “Seguimos teniendo prejuicios sobre este tema y algunas veces no se reportan como suicidios y se reportan como accidentes. Las estadísticas son importantes porque nos ayudan a conocer y entender el problema que tenemos que enfrentar, pero son a la vez números y lo que de verdad necesitamos hacer son más y mejores acciones para prevenir estas muertes”, concluyó.

Ley de Salud Mental

Sin embargo, el jefe de Salud Mental del Minsa denuncia que en la práctica no se está cumpliendo. “Los seguros privados no están cubriendo servicios de salud mental y están faltando a la ley de salud mental que estableció que los seguros privados tendrían la obligación de dar cobertura a las condiciones de salud mental. Ahora, sabemos que esto no necesariamente va a cambiar la realidad de un día para otro, pero es importante que la población sepa que hay una ley que indica que los seguros privados tienen que atender las condiciones de salud mental dentro de todas las coberturas que ofrecen”, apuntó Gotti.

El próximo mes se cumplen dos años de la aprobación de la Ley 364 sobre salud mental en Panamá. Entre otras cosas, esta legislación señala que el Estado panameño brindará servicios de atención de salud mental públicos y gratuitos a toda persona que requiera tratamientos para su salud mental; los centros de salud privados que brinden atención a personas con padecimientos mentales no podrán negarse a prestar asistencia psicológica y médica a las personas que presenten una crisis de salud mental; y las compañías de seguro no podrán discriminar a personas con padecimientos de salud mental en la contratación de una póliza de seguro de vida o salud.

Cómo ayudar

No siempre es fácil darse cuenta cuando una persona sufre de depresión o tiene ideas suicidas, pero hay señales a las que estar alertas.

“La mayor parte de las personas que mueren por suicidio tuvieron la oportunidad de manifestarlo antes de hacerlo a algunas personas conocidas o algún personal de salud”, explicó Ricardo Gotti, jefe de la sección de Salud Mental del Minsa. “Una de las cosas fundamentales es nunca tomar ni a broma ni a manipulación cuando una persona dice que quiere hacerse un daño o que quiere dejar de existir. Hay que aprender a leer entre líneas porque no siempre la verbalización es me voy a matar. La verbalización puede ser nunca me olviden, acuérdense de mí, cuando yo no esté hagan tal cosa, o empezar a repartir cosas que siempre se han atesorado con mucho cariño, con mucho valor. Estas pueden ser señales de que algo no anda bien y que la persona está considerando el suicidio como una forma de resolver algo que está viviendo”, añadió.

La mejor forma de ayudar no es con frases de cajón como “la vida es bella”, sino escuchando y teniendo empatía. “La vida es bella para el que tiene salud mental y la puede disfrutar y reconocer esto”, señaló Gotti. “Pero cuando la persona está atravesando un momento complicado es como si tuviera una visión de túnel oscura, o sea que no ves soluciones sino que todo está reducido a un espacio y además con mucha con mucha nubosidad y oscuridad alrededor que no deja ver soluciones fáciles. Hay que escuchar a la persona sin criticarla, sin regañarla, dejarla que hable”.

Este lunes 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión. Este trastorno mental es común, alrededor de 5% de los adultos en el mundo lo padecen, según la OMS. Y es 50% más frecuente entre mujeres que en hombres. Más del 10% de las embarazadas y mujeres que acaban de dar a luz sufren depresión.

“Lo típico es que la persona se acuesta a dormir y se despierta, digamos, de madrugada pensando muchas cosas”, explicó la presidenta de la Asociación Panameña de Psiquiatría, Patricia Arroyo. “En general también hay pérdida de apetito, de peso asociado y obviamente la persona se siente miserable, que no sirve, que su vida no sirve, tiene muchas ideas de culpa o de minusvalía y si la depresión no se trata a tiempo, no se detecta, pueden aparecer entonces ideas en relación al suicidio. Esta es una enfermedad y la diferencia con la tristeza es que la tristeza es pasajera”, detalló.