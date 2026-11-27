Vamos superó el requisito de adherentes para solicitar su formación como partido político. El Tribunal Electoral validó 50,093 de las 69,314 firmas que presentó la agrupación, una cifra que supera en 4,590 el mínimo de 45,503 que exige el Código Electoral para legalizar un colectivo político.

La validación consta en la Resolución No. 36 del 26 de noviembre de 2026, mediante la cual el Tribunal Electoral ordenó dar aviso público de la solicitud presentada por Vamos.

Aunque la agrupación ya superó el requisito numérico, todavía debe completar varias etapas antes de obtener el reconocimiento como partido político constituido. La resolución abre el periodo de publicación de la solicitud y permite que la Fiscalía General Electoral, cualquier ciudadano o partido político legalmente reconocido o en formación presente objeciones.

El documento establece que el aviso debe publicarse dos veces en el Boletín del Tribunal Electoral y durante un mínimo de tres días consecutivos en un diario de circulación nacional. Las objeciones podrán presentarse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la última publicación en el boletín electoral.

La documentación presentada por los iniciadores también queda a disposición de los interesados en la Secretaría General del Tribunal Electoral, quienes podrán solicitar copias para sustentar eventuales objeciones.

El numeral 1 del artículo 52 del Código Electoral establece que los grupos interesados en formar un partido político deben reunir adherentes equivalentes al 2% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial.

En las elecciones generales de 2024 se contabilizaron 2,275,179 votos válidos para presidente de la República. Sobre esa base, el Tribunal Electoral fijó en 45,503 la cantidad mínima de adherentes para la formación de una nueva organización política.

Vamos presentó 69,314 firmas y el Tribunal Electoral validó 50,093. Esto representa aproximadamente el 72.3% del total entregado y deja a la agrupación con 4,590 adherentes por encima de la cuota legal.

La resolución también señala que la Dirección Nacional de Organización Electoral verificó las declaraciones juradas de los iniciadores frente a la residencia electoral registrada en su base de datos. El Tribunal determinó que este requisito también se cumplió.

De las 69,314 firmas presentadas, 19,221 no obtuvieron validación, según la diferencia entre el total entregado y las aceptadas por el Tribunal Electoral.

Vamos atribuyó parte de las inconsistencias a diferencias entre las firmas presentadas y las que aparecen en las cédulas de identidad personal. Entre las situaciones mencionadas por el movimiento figuran variaciones en la forma de firmar, así como la inclusión u omisión del apellido de casada.

La agrupación también manifestó su intención de ofrecer una nueva oportunidad de inscripción a las personas cuyas firmas no superaron la revisión y a quienes deseen incorporarse al colectivo.

La decisión de avanzar hacia la formación de un partido político surgió de una asamblea de miembros celebrada el 29 de agosto de 2026, según los antecedentes divulgados por la agrupación.

El 25 de septiembre, Juan Diego Vásquez, en representación de los ciudadanos iniciadores, presentó ante la Secretaría General del Tribunal Electoral la solicitud para formar el partido Vamos.

La resolución oficial confirma que Vásquez actuó como representante del grupo solicitante y que la documentación entregada superó las revisiones de fondo y forma que realizó la institución.

Vamos participó en las elecciones generales de 2024 mediante candidaturas por libre postulación. Con el nuevo proceso, el colectivo busca establecer una estructura partidaria permanente.

La validación de las firmas constituye un paso dentro de un procedimiento más amplio. Después de la publicación del aviso y del periodo de objeciones, el Tribunal Electoral debe continuar con las actuaciones que establece el Código Electoral.

Si el proceso supera esa fase, la agrupación podrá avanzar hacia la organización de su estructura partidaria, la elección de convencionales y la celebración de la convención constitutiva.

El reconocimiento legal como partido político constituido requiere una solicitud posterior y una resolución del Tribunal Electoral.

Vamos informó que espera desarrollar una nueva jornada de inscripción de adherentes en enero de 2027. Esa convocatoria dependerá de las autorizaciones y etapas que correspondan dentro del procedimiento electoral.

Por ahora, la resolución del Tribunal Electoral confirma que el movimiento superó la cuota de firmas exigida y que su solicitud entra en una nueva fase, pero aún no cuenta con el reconocimiento definitivo como partido político.