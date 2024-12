A.N.I.M.A.L. celebrará 30 años de ‘rock’ metal en el Biomuseo

El próximo 15 de diciembre, la banda de metal latinoamericano A.N.I.M.A.L. se presentará en Panamá, en el Biomuseo, para conmemorar tres décadas de historia musical. En una conversación con este medio, el guitarrista Andrés Giménez compartió detalles sobre su carrera, sus comienzos, el proceso creativo, lo que significa este aniversario y del concierto que ofrecerán en Panamá.

“Estamos muy felices de volver a Panamá y de celebrar 30 años con la banda. Será un show enérgico, lleno de emociones, recorriendo toda nuestra carrera con canciones de muchos discos. Será un espectáculo largo, de más de dos horas, para celebrar como nunca antes”, expresó el artista.

El mensaje de la banda ha permanecido intacto durante estos años. “Sigue siendo el mismo: el compromiso con nuestras raíces latinoamericanas e indígenas. A.N.I.M.A.L. significa ‘Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar’, y desde el principio hemos reivindicado estas raíces. Aunque pasen los años, ese compromiso está vigente, con más fuerza y pasión que nunca”.

La agrupación irrumpió en la escena del rock argentino en 1993, con la edición de un disco homónimo lanzado con la formación de Andrés Giménez, Marcelo Corvalán y Aníbal Aló. Aunque sus orígenes están en 1992, cuando la banda comienza a hacer el circuito de pubs porteños.

“Empezamos como cualquier banda de barrio, llenos de ganas y pasión por la música. Encontramos un nombre que refleja nuestra identidad y compromiso. Con el tiempo, fuimos creciendo, grabando discos y llevando nuestro mensaje por el mundo. Ya hemos visitado Panamá varias veces y siempre nos llevamos el cariño de su gente”, relató Giménez.

El guitarrista fue el fundador de la banda. También es el compositor de los temas. “Primero compongo la música. A partir de ahí, las letras van fluyendo según lo que estoy viviendo o lo que observo. Me inspiro en cosas reales, en las historias que me rodean, porque no me gusta inventar; prefiero hablar de lo que siento y experimento. La vida siempre nos da material para escribir”.

Con el paso de los años, A.N.I.M.A.L. ganó relevancia con discos como Fin de un mundo enfermo (1994) y El nuevo camino del hombre (1996), y se consolidó como pionero del metal moderno en Latinoamérica.

La banda enfrentó cambios en su alineación y evolucionó musicalmente con álbumes como Poder Latino (1998), Usá toda tu fuerza (1999) y A.N.I.M.A.L. 6 (2001). Tras un breve receso, volvió en 2005 con Combativo.

En 2015, regresó con su formación clásica, marcando su regreso con nuevos lanzamientos como Vivo En Red House (2016), Una Razón para Seguir (2018) y Íntimo Extremo - 30 años (2022), que celebra su trayectoria con grandes invitados como Juanes, Enrique Bunbury y León Gieco. Entre 2023 y 2024, lanzaron videoclips destacados como Solo por ser indios junto con Juanes, ganador del premio al Video Musical del Año en los Premios Rolling Stone en Español.