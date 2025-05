A pleno sol en Panamá Viejo

Como arquitecto, Reinier Rodríguez se propuso hacer un diario ilustrado, a mano alzada, para recoger en él los edificios más importantes de cada barrio de Panamá, un poco continuando el proyecto que había realizado con el Municipio de Panamá en 2018, en preparación a sus 500 años de fundación. Inicialmente pensó que le resultaría difícil el retomar el dibujo, hacía muchos años que no tomaba un lápiz, pero lo que bien se aprende no se olvida.

De la teoría a la práctica

De ese ejercicio salió un primer intento del que Rodríguez no se sentía particularmente orgulloso, sin embargo, el maestro Lucio Kansuet, quien estaba por allí cerca la miró y le dijo al pintor, “¡Qué bonito te quedó eso!”. La generosidad con la que Kansuet elogió su esfuerzo hizo que subiera el ánimo de Rodríguez y no abandonara su idea. “Empecé a ir los domingos, fui varias veces con Alexandra Rosas, con Ernesto Córdoba (artistas plásticos), fui aprendiendo con ellos y registrando diferentes momentos”.

Del cuaderno a los lienzos

En gran mayoría las obras fueron realizadas de esta manera, aunque debido a la falta de seguridad en algunos espacios, debió recurrir a una que otra fotografía. “Y creo que el hecho de no estar allí me sirvió para crear algunas cosas. No era el ‘plein air’ de copiar la realidad tal cual, sino incluirle un par de cosas”, comenta.

A pesar de ello Rodríguez realmente disfrutó el proceso, “ya era conocido, la gente me saludaba cuando me veían llegar y ocurrieron cosas divertidas”, asegura.

“Tenía que ir con sombrero, una silla, una camisa ligera...”, relata. Esta forma de trabajo que se hizo popular a partir del siglo XIX, nos deja imágenes de in Renoir, un Monet, un Van Gogh a pleno disfrute de la naturaleza, la parte que no se menciona incluye las horas de sol pleno o las sorpresivas lluvias con las que tiene que lidiar el pintor. Por ello decidió titular esta primera muestra “A pleno sol”.

Ruinas con gran detalle

Las obras sigueron creciendo en tamaño. A pleno sol muestra una torre de la catedral desde lo que fuese la plaza principal. “La torre es prácticamente un levantamiento, si me acerco mucho vas a ver que las piedras aparecen en donde están”. Es visible cada detalle de la edificación, cosa que solo un arquitecto puede lograr. “Cada piedra está en su lugar. Cada sillar está en donde está. Pintándolo, me di cuenta que cada piso de la torre es más angosto a medida que sube y también va disminuyendo la cantidad de sillares. No podía parar”, reconoce. La obra lleva por nombre ‘A pleno sol’.

“Retomé el camino, lo que quise hacer cuando era un pelao. Yo sentía que no podía ser gestor y artista a la vez, hasta que me di cuenta de que sí podía hacerlo y tal vez me demoré demasiado, estoy presentando mi primera individual a los 55 años, pero todavía soy un pollito”, dice con una sonrisa.

Por las ramas

“Y luego de pintar tanto árbol y tanta profundidad y tanto paisaje pasó lo que tenía que pasar. Empezaron a surgir paisajes propios, paisajes inventados. Ya aquí no hay Panamá Viejo, aquí son simplemente los árboles del verano de Panamá. Todos integrados en un paisaje que no existe”. Incluso hay un campo de lavandas.

Después de viejo, artista

Esta exposición es un punto de partida para una nueva etapa en la trayectoria de Reinier Rodríguez quien luego de años dedicado al trabajo teórico como gestor, curador, investigador crítico y profesor de historia del arte, decide experimentar con la obra pictórica a través de una propuesta que busca visibilizar el componente artístico del trabajo del arquitecto.

“Ya no paro. Esto ha generado un cambio en mi vida. Ahora me levanto mucho más temprano y lo primero que hago en la mañana es leer un rato, cosa que había puesto en pausa por mucho tiempo. Leo entre media y una hora y después me pongo a pintar”, dice. Dedica unas tres horas a la pintura, cierra el taller y luego inicia el resto de sus labores al frente de Menú Creativo. Rodríguez continuará con sus estudios de las piedras en las ruinas históricas y también en la vegetación.

El novel artista está consciente de que es una decisión que sorprendió a muchas personas y y que incluso consideraron este paso como un acto de valentía. “Porque siendo curador, siendo crítico, profesor de historia, luego de esto es todo eso una ‘lisura’ atreverte a mostrar por primera vez obra a estas edades”, advierte.

Y considera que su trabajo ha estado en un buen nivel. “No podía quedar mal y creo que no quedé mal. De hecho, he recibido comentarios positivos, muy alentadores además de sinceros: ‘nos imaginábamos que iba a estar bien, pero no tan bien’. Entonces, ha sido verdaderamente alentador” considera.

Después de la inauguración de esta exposición, Reinier ha completado tres obras. “No puedo parar”, reitera. “Ya no puedo hacer nada contra eso. Y para qué resistirse si soy feliz haciéndolo. Puede que haya gente que no esté de acuerdo con que yo esté pintando o que sienta que estoy perdiendo mi tiempo en algo que a lo mejor nunca va a trascender, pero en verdad me hace demasiado feliz como para no hacerlo. Me cambia me cambia la energía del día y eso para mí es más importante que lograr ser un maestro consagrado”, concluye.