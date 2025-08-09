Abren convocatoria de Fondo Cine con $2,3 millones en premios

El Ministerio de Cultura anunció que del 4 de septiembre al 6 de octubre estará abierta la convocatoria para participar en el Concurso Nacional Fondo Cine 2025, considerado una de las principales herramientas de fomento a la producción audiovisual en el país.
Según informó la Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de la institución, el concurso distribuirá 2,3 millones de dólares en premios, dirigidos a personas naturales o jurídicas de nacionalidad panameña inscritas en el Registro Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual.
En esta edición se contemplan ocho categorías: producción de largometrajes de ficción o animación; producción de largometraje de ficción o animación como ópera prima; producción de documental; desarrollo de proyecto; largometrajes y documentales en etapa de posproducción; desarrollo de proyectos de serie; coproducción minoritaria panameña para largometraje de ficción y/o animación; y coproducción minoritaria para documental.
El Fondo Cine, creado mediante la Ley 16 de 2012, busca fortalecer y profesionalizar el sector cinematográfico panameño, impulsando la creación, desarrollo y circulación de obras con identidad nacional y proyección internacional. El Ministerio de Cultura destacó que esta inversión estatal busca estimular el talento y fomentar una industria audiovisual sostenible.
