Abren convocatoria de Fondo Cine con $2,3 millones en premios

Las postulaciones deberán enviarse al correo concursocine@micultura.gob.pa.
El concurso distribuirá 2,3 millones de dólares en premios.
Por
Sandry Crespo
  • 10/08/2025 00:00
Del 4 al 6 de septiembre estará abierto el periodo de inscripciones del concurso, en ocho categorías de proyectos audiovisuales panameños

El Ministerio de Cultura anunció que del 4 de septiembre al 6 de octubre estará abierta la convocatoria para participar en el Concurso Nacional Fondo Cine 2025, considerado una de las principales herramientas de fomento a la producción audiovisual en el país.

Según informó la Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de la institución, el concurso distribuirá 2,3 millones de dólares en premios, dirigidos a personas naturales o jurídicas de nacionalidad panameña inscritas en el Registro Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual.

En esta edición se contemplan ocho categorías: producción de largometrajes de ficción o animación; producción de largometraje de ficción o animación como ópera prima; producción de documental; desarrollo de proyecto; largometrajes y documentales en etapa de posproducción; desarrollo de proyectos de serie; coproducción minoritaria panameña para largometraje de ficción y/o animación; y coproducción minoritaria para documental.

El Fondo Cine, creado mediante la Ley 16 de 2012, busca fortalecer y profesionalizar el sector cinematográfico panameño, impulsando la creación, desarrollo y circulación de obras con identidad nacional y proyección internacional. El Ministerio de Cultura destacó que esta inversión estatal busca estimular el talento y fomentar una industria audiovisual sostenible.

Las postulaciones
Deberán enviarse al correo concursocine@micultura.gob.pa,
Las bases de cada categoría están disponibles en el portal www.dicine.micultura.gob.pa, en la sección “Concurso Fondo Cine 2025”, donde también se encuentra el formulario en línea que debe completarse durante el periodo de convocatoria.
