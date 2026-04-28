Abren inscripciones para los talleres de Centroamérica Cuenta

Ya falta poco para que arranque el festival literario Centroamérica Cuenta, que tendrá nuevamente como sede a Panamá y se desarrollará entre la provincia de Colón y la ciudad de Panamá del 18 al 23 de mayo de este año.

Como parte de su programación, se ofrecerán talleres formativos en diversos ámbitos como el cine, la literatura, el periodismo, los proyectos editoriales, las artes visuales y el journaling. Todas las inscripciones podrán realizarse a través de la página web del evento: www.centroamericacuenta.com.

Estos son algunos de los talleres:

Uno de ellos es ‘Pitching para cine y series: el arte de contar y vender una historia’, que se desarrollará entre el 20 y el 22 de mayo en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. El taller tiene como objetivo dotar a los creadores de contenido de herramientas esenciales para presentar proyectos de cine o series con potencial de impacto.

En este sentido, los participantes podrán clarificar premisas narrativas, desarrollar personajes profundos y estructuras sólidas, además de aprender a formular propuestas persuasivas dirigidas a aliados, financistas o plataformas digitales interesadas en la exhibición de sus contenidos. De este modo, se busca que transformen sus ideas literarias en guiones audiovisuales potentes y comercializables.

El taller será impartido por el guionista mexicano Patricio Saiz, quien ha participado en producciones como ‘La celda de los milagros’, ‘Nosotros los Nobles’ y ‘Cómo cortar a tu patán’.

Otro taller está relacionado con el ámbito periodístico: ‘Periodismo digital y redes sociales: más allá del algoritmo’, impartido por los periodistas Ronald Ávila-Claudio y Leire Ventas, de BBC News Mundo, el servicio en español de la BBC de Londres.

En este caso, la actividad busca explorar cómo el rigor periodístico se mantiene independientemente del formato, incluyendo las redes sociales. Se desarrollará entre el 20 y el 21 de mayo en la Biblioteca Nacional.

Por su parte, el taller ‘Diseño de un proyecto editorial: la construcción de catálogos y nuevos lectores’, impartido por el profesor y editor mexicano Alejandro Cruz Atienza, ofrecerá una guía práctica para concebir colecciones editoriales y formar lectores desde instituciones gubernamentales, culturales o iniciativas independientes. Se llevará a cabo entre el 21 y el 22 de mayo en el Centro Cultural de España Casa del Soldado.

En esas mismas fechas, el escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz impartirá el taller ‘Worldbuilding: creación de mundos de ficción para literatura y pantallas’, una introducción a la construcción de universos narrativos.

A través del análisis de mundos clásicos y contemporáneos, los participantes desarrollarán herramientas creativas para comprender cómo se construyen estos universos, cómo influyen en la vida de los personajes, moldean sus conflictos y definen las reglas de lo posible. La actividad se realizará en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.