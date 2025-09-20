Alicia Viteri en el territorio de lo invisible

Para Alicia Viteri (Pasto, 1946), nuestro país es su mundo. Es más panameña que colombiana esta artista sin fronteras, ya que ha residido en nuestro istmo más años que los vividos en su suelo natal.<span class="mln_uppercase_mln"> </span>Entre los 12 y los 15 años perdió a su padre y a su madre. Se crio con una hermana dominante y un hermano ingenuo. Y algo por dentro le decía que debía dejar su comunidad para buscar qué había más allá del horizonte.Un antes y un después fue un viaje grupal que hizo a los 16 años y duró dos meses y medio. Fue un periplo que incluyó Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua hasta llegar a su destino anhelado: Nueva York. El recorrido terminó llevando todos en autobús a Toronto. Aquel deambular fue increíble. Hoy lo rememora con la claridad de una aparición. Todo esto la impulsa a irse a Bogotá para formarse desde la academia. Optó primero por estudiar Derecho por imposición familiar, pero enseguida descubrió que aquello de las leyes, principios y normas no iba con su personalidad.Por lo que estuvo unos meses a la libre en la capital colombiana mientras decidía qué hacer. Luego se inclinó por Arquitectura para edificar y construir edificaciones, aunque la parada definitiva fue cuando ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Allí encontró su senda.