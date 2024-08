‘Amor brujo, flamenco y misterio’, la obra que cierra el Flamenco Week

Juan Fernández lleva toda la vida bailando flamenco. Cuando tenía unos 12 o 13 años se subió por primera vez a un escenario como solista. A lo largo de su carrera artística ha formado parte de múltiples compañías con las que ha girado alrededor del mundo. Ahora se encuentra en Panamá porque es el invitado especial del Flamenco Week 2024.

La participación del bailaor en el festival se ha centrado en los talleres que se llevaron a cabo del 24 al 26 de agosto y en su presentación como invitado en los eventos de cierre que son el 31 de agosto y 1 de septiembre en el Teatro Pacific, a las 7:00 p.m.

“Estoy superencantado de participar en esta producción llamada ‘El amor brujo, flamenco y misterio’. Además, estoy especialmente agradecido con la producción del Flamenco Week liderada por Fabián González y Paola Tamayo, que son los artífices de mi estancia aquí en Panamá”, expresó Fernández a este medio.

Fernández nació en Cádiz, España, ciudad en la que comienza sus estudios de flamenco y clásico español. “Vengo de un lugar muy especial en el sur de España, concretamente de Cádiz, una ciudad muy apegada al flamenco. De pequeñito era muy curioso y desde que tenía cuatro o cinco años mi mamá me apuntó a una escuela de danza al ver que me la pasaba bailoteando en la casa. Me encantó la experiencia”.

A lo largo de su carrera artística ha formado parte de múltiples compañías como la de Charo Cruz, la de Chiqui de Jerez, el Ballet Flamenco de Madrid y otras.

Relató que decidió dedicarse profesionalmente a “este mundo tan duro, pero tan apasionante. La verdad es que la vida de un bailarín es dura, en el sentido del sacrificio y esfuerzos. De hecho, yo tuve que dejar a mi familia en Cádiz y salir al extranjero, he vivido en Nueva York, Tokio y Brasil. Es una vida muy intensa y muy sacrificada, todo por el amor a la danza”.

El artista habló de la importancia de realizar este tipo de eventos. “Para mí, como gestor cultural, es fundamental este tipo de actividades porque es una representación con mucha identidad española. El flamenco hoy es un género que se encuentra en los teatros más relevantes del mundo. A lo largo de mi trayectoria, no he encontrado a nadie que no se sienta fascinado por este arte”.

“En las presentaciones de cierre, el público va a percibir el gran trabajo de Fabián y Paola, quienes desde hace meses han estado elaborando todo este espectáculo. Van a vivir ‘El amor brujo, flamenco y misterio’, una historia de amor, de encuentro, de celos, muy apasionante, que van a disfrutar desde el primer momento. Tengo la suerte de venir como invitado y de tener un papel importante dentro de la obra. Además, nos acompañan unos músicos que también vienen de España”, añadió Fernández.

Fabián González, productor general del evento y profesor de la Academia Flamenco Panamá, describió el espectáculo como “de alto nivel”. Agregó que no solamente desarrollarán la obra tradicional, sino que tendrán un relato, “un hilo conductor que va a ir narrado, a través del flamenco, la música, la dramaturgia”.

En cuanto a la música, González contó que está basada en las composiciones de Manuel de Falla; sin embargo, tienen música original. “Por ejemplo, del maestro Omar Alfanno, como un homenaje a Panamá, hicimos una versión en flamenco del tema ‘A puro dolor’. No es copiar algo, sino que tratamos de hacer versiones diferentes. Quien no sepa de flamenco estoy seguro que lo va a disfrutar porque se va a conectar con la historia”.