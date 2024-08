Andrea Bocelli y Karol G versionan juntos ‘Vivo por ella’

En las primeras horas de este viernes 30 de agosto, el canal oficial de YouTube del cantante de ópera italiano Andrea Bocelli lanzó una de las colaboraciones musicales más esperadas de su último álbum de duetos: la interpretación de su tema Vivo por ella junto con la cantante colombiana Karol G. En los últimos tiempos, ella se convirtió en uno de los personajes más representativos de la música latina con éxitos como Provenza, Si Antes Te Hubiera Conocido y Tusa, entre otros.

En una puesta de escena similar a la colaboración con Bocelli, con la cantante española Marta Sánchez -que tuvo lugar en 1996- ambos intérpretes comparten un escenario en el que unen sus voces en un video musical que recuerda mucho al tema cantado hace 28 años.

De acuerdo con la agencia EFE, al momento de lanzarse el tema, Karol G recordó que escucha las canciones de Bocelli desde que era una adolescente.

“Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por ella me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”, aseguró la artista.

Por su parte, Bocelli dijo que esta canción ocupa un lugar muy especial en su corazón y que para él era un gran honor reimaginarla con quien consideró como una de las artistas más “talentosas y emocionantes del mundo. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fanes y resonará a través de las generaciones”, agregó el tenor.

Vivo por ella es una adaptación en español del Vivo per lei de Bocelli. En 1996, fue realizado en conjunto con Marta Sánchez. Mientras que, en inglés, el cantante la cantó con Sharon Grand; en alemán, junto con Judy Weiss, y en portugués en compañía de Sandy Leah Lima.