ArepaSOS vuelve con una jornada gastronómica en apoyo a Colombia

La gastronomía volverá a convertirse en un vehículo de solidaridad en Panamá con la segunda edición de ArepaSOS, una iniciativa que reunirá a chefs locales e internacionales para recaudar fondos destinados a apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado en Colombia.
La segunda edición de esta jornada, denominada ‘Una Arepa por Colombia’, se realizará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 12:00 pm y hasta agotar existencias, en La Arepería, ubicada en Vía España, calle 62-A.
El encuentro surge luego de la primera edición de ArepaSOS, realizada en solidaridad con las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. En aquella ocasión se vendieron más de 1,000 arepas y se recaudaron cerca de $9,000, fondos que fueron destinados a la oenegé del chef español José Andrés, World Central Kitchen, para apoyar la alimentación de personas afectadas en Caracas y La Guaira.
En esta segunda edición, la iniciativa busca extender esa ayuda a Colombia tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, que dejó miles de damnificados en diferentes puntos del país.
La jornada reunirá a ocho chefs de distintas nacionalidades, quienes prepararán versiones de la arepa creadas especialmente para la ocasión. Las ventas, como en la ocasión anterior, también estarán destinadas a World Central Kitchen, que también está prestando asistencia humanitaria en Colombia. Según una nota de prensa, ha entregado más de 300,000 comidas calientes en unos 150 puntos de distribución.
Entre los participantes se encuentran las colombianas Luz Dari Cogollo, conocida como ‘Mama Luz’, y Natalia Cocomá, quienes viajarán a Panamá para formar parte del encuentro.
También participarán Favián Loaiza, de Lazotea; Ericka Rodríguez, de Bruma; Julio Loli, de Fogón Lima y La Estaca; Jenny Guerra, de Flavors; Elías Rodríguez, de La Pulpería y La Estrella; y Erick Lee, de One & One y El Hijo de la Cocinera.
Los chefs anfitriones serán Roberto Riva Stizzoli, de Casa Stizzoli, y Leonardo Gañango, de Kokoma, mientras que la propuesta de repostería estará a cargo de Rachel Pol Policart.
Cada participante ofrecerá su propia interpretación de la arepa, manteniendo a este alimento como eje de una iniciativa que busca resaltar los vínculos culturales, gastronómicos e históricos entre Colombia y Venezuela.
Los organizadores aclararon que ArepaSOS estará dedicado exclusivamente a la recaudación mediante la venta de alimentos, por lo que durante la jornada no se recibirán donaciones en efectivo, transferencias bancarias, alimentos, ropa, medicamentos, insumos u otros artículos.
La actividad comenzará a las 12:00 pm y se extenderá hasta agotar existencias de las arepas. Por otro lado, el estacionamiento del establecimiento es limitado, por lo que los organizadores recomiendan utilizar distintas modalidades de transportes.
Con esta segunda edición, ArepaS.O.S. busca repetir la experiencia de solidaridad de su primera jornada y demostrar cómo la cocina puede convertirse en una herramienta para canalizar ayuda hacia comunidades afectadas por desastres naturales.
En entrevista con La Estrella de Panamá, el chef Roberto Riva Stizzoli explicó que la iniciativa nació de la necesidad de ayudar desde aquello que los organizadores saben hacer: cocinar. También destacó la solidaridad recibida en Panamá durante la primera edición y la intención de retribuir ese apoyo a Colombia, un país con el que, según señaló, existen profundos vínculos históricos y culturales.
“¿Por qué no hacer la misma acción por un pueblo hermano como el colombiano? Al final, somos prácticamente una misma tierra. Somos personas que nos identificamos mucho entre nosotros y que tenemos vínculos históricos y culturales muy cercanos. ¿Cómo no ayudar a un hermano o a cualquier persona? Cuando sientes a alguien cerca, la situación te golpea más. Por eso quisimos, de alguna manera, retribuir y tratar de que esta vez, si Dios quiere, podamos incluso recaudar más y ayudar a la gente que también la está pasando muy mal en Colombia”, manifestó.
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