ArepaSOS vuelve con una jornada gastronómica en apoyo a Colombia

La gastronomía volverá a convertirse en un vehículo de solidaridad en Panamá con la segunda edición de ArepaSOS, una iniciativa que reunirá a chefs locales e internacionales para recaudar fondos destinados a apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado en Colombia.

La segunda edición de esta jornada, denominada ‘Una Arepa por Colombia’, se realizará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 12:00 pm y hasta agotar existencias, en La Arepería, ubicada en Vía España, calle 62-A.

El encuentro surge luego de la primera edición de ArepaSOS, realizada en solidaridad con las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. En aquella ocasión se vendieron más de 1,000 arepas y se recaudaron cerca de $9,000, fondos que fueron destinados a la oenegé del chef español José Andrés, World Central Kitchen, para apoyar la alimentación de personas afectadas en Caracas y La Guaira.

En esta segunda edición, la iniciativa busca extender esa ayuda a Colombia tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, que dejó miles de damnificados en diferentes puntos del país.

La jornada reunirá a ocho chefs de distintas nacionalidades, quienes prepararán versiones de la arepa creadas especialmente para la ocasión. Las ventas, como en la ocasión anterior, también estarán destinadas a World Central Kitchen, que también está prestando asistencia humanitaria en Colombia. Según una nota de prensa, ha entregado más de 300,000 comidas calientes en unos 150 puntos de distribución.

Entre los participantes se encuentran las colombianas Luz Dari Cogollo, conocida como ‘Mama Luz’, y Natalia Cocomá, quienes viajarán a Panamá para formar parte del encuentro.

También participarán Favián Loaiza, de Lazotea; Ericka Rodríguez, de Bruma; Julio Loli, de Fogón Lima y La Estaca; Jenny Guerra, de Flavors; Elías Rodríguez, de La Pulpería y La Estrella; y Erick Lee, de One & One y El Hijo de la Cocinera.

Los chefs anfitriones serán Roberto Riva Stizzoli, de Casa Stizzoli, y Leonardo Gañango, de Kokoma, mientras que la propuesta de repostería estará a cargo de Rachel Pol Policart.

Cada participante ofrecerá su propia interpretación de la arepa, manteniendo a este alimento como eje de una iniciativa que busca resaltar los vínculos culturales, gastronómicos e históricos entre Colombia y Venezuela.