Arranca el Festival de Artes Visuales con 135 artistas en la Ciudad de las Artes

Ayer dio comienzo la sexta edición del Festival de Artes Visuales, el cual agrupa este año a 135 artistas entre individuales y colectivos en la galería de la Ciudad de las Artes. El cónclave artístico – en el que se darán cita diversas expresiones ligadas al arte como el arte escénico, el arte plástico, la fotografía y el videoarte, entre otros – se extenderá hasta el 10 de mayo en una actividad que estará abierta al público.

Mientras que, de lunes a viernes, estará abierto hasta las 7:00 pm, el espacio también estará habilitado los fines de semana hasta las 6:00 pm. La entrada de esta actividad, organizada por el Ministerio de Cultura (MiCultura), es completamente gratuita.

En el marco del evento, MiCultura otorgará premios de reconocimiento de $19,000 distribuidos en distintas categorías para impulsar la participación artística.

El festival representa una oportunidad para que los artistas visuales presenten propuestas que incluso ya hayan sido exhibidas previamente, por lo que no es necesario que las obras sean inéditas. Así mismo, cada año se abre el compás para que los artistas de cualquier disciplina ya sea artistas de manera individual o colectivos, en disciplinas como escultura, pintura, fotografía, arte digital, instalación, performance y videoarte, según indicó uno de los organizadores de este evento José Blas Petit.

Para Petit, este es un espacio el cual es, en esencia, una fiesta de las artes, y un punto de encuentro donde convergen ideas contemporáneas, modernas y espontáneas, sin una temática que limite la expresión visual.

“Es una ventana de gran alcance, muy importante. Esta plataforma permite la participación tanto de artistas jóvenes como de aquellos con mayor experiencia, generando un espacio de intercambio y retroalimentación. Desde MiCultura y la Dirección Nacional de las Artes buscamos que los artistas tengan visibilidad, aprovechando también la tecnología para promocionar su trabajo y evitar que se sientan sin espacios. Además, se impulsa a los artistas a profesionalizarse, por ejemplo, mediante el uso de herramientas digitales, la presentación de portafolios y la gestión de su obra en plataformas. También se promueven iniciativas como el concurso de artistas emergentes, que funciona como un semillero para prepararlos de cara al Concurso Nacional Roberto Lewis, donde participan artistas con mayor trayectoria”, explicó Petit a este diario, enfatizando el potencial del Festival de Artes Visuales como un puente de conexión entre los artistas y las instituciones culturales.

En tal sentido, Petit enfatizó que el Festival de Artes Visuales forma parte de diversas iniciativas que forman parte de MiCultura para ayudar a los artistas a proyectarse mejor en una era donde imperan las redes sociales, siendo estas unas herramientas que bien pueden ayudar a los profesionales del arte a darse a conocer ante públicos nacionales e internacionales.

En tanto, también apuntó que el número de artistas que participan en el Festival de Artes Visuales fluctúa en cada edición. Petit lo apuntó a diversos factores tales como la disponibilidad de tiempo, la indecisión e incluso las dificultades con los procesos digitales de inscripción.

“En algunas ediciones hemos tenido entre 180 y 200 artistas, pero el número fluctúa. Por ejemplo, el uso de plataformas digitales puede ser una barrera para algunos, aunque insistimos en que es parte de la evolución del artista. Por ello, también ofrecemos orientación para ayudarlos a adaptarse a estas herramientas y mejorar su profesionalización”, agregó.

Otra iniciativa en pro del mejoramiento del artista nacional, es la convocatoria anual de un jurado internacional para que determine el veredicto final del concurso de artes visuales Roberto Lewis.

“Estamos trabajando para preparar a los artistas no solo a nivel nacional, sino también para que puedan proyectarse internacionalmente. Por ejemplo, en el Concurso Nacional Roberto Lewis contamos con jurados internacionales, lo que permite establecer conexiones con el panorama artístico global. Estos jurados también ofrecen recomendaciones sobre tendencias y estándares internacionales, lo que nos ha permitido ajustar nuestras bases, elevar los criterios y mejorar los premios”, expresó Petit.

Por otro lado, habrán talleres magistrales del 30 de abril al 10 de mayo en el que se enseñarán diversas disciplinas como la fotografía, continuando con el resto de la programación, la cual será anunciada en los próximos días por MiCultura.