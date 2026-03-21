Arresto de Justin Timberlake vuelve a ser noticia tras difusión de video

El arresto del cantante Justin Timberlake en 2024 volvió a generar atención pública luego de que se divulgara, de forma parcial, el video captado por cámaras corporales de la policía en Sag Harbor, en la zona de Los Hamptons, Nueva York.

El hecho ocurrió en junio de ese año, cuando el artista fue detenido por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, tras negarse a realizar una prueba de alcoholemia y cometer infracciones de tránsito, como no respetar una señal de alto y desviarse de su carril. Posteriormente, fue puesto en libertad mientras continuaba con su gira musical.

Casi dos años después, a inicios de marzo, Timberlake emprendió acciones legales contra el municipio donde fue arrestado, en un intento por frenar la divulgación del video. El cantante argumentó que la grabación afectaría gravemente su reputación al mostrarlo en una situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, tras un acuerdo basado en la Ley de Libertad de Información, las imágenes fueron difundidas con ciertas restricciones.

En los fragmentos revelados, se observa a los agentes dando instrucciones al artista para realizar pruebas de sobriedad, las cuales aparentó tener dificultades para seguir.

Durante la evaluación, el cantante tropezó en varias ocasiones mientras intentaba caminar en línea recta y manifestó sentirse alterado, señalando que se encontraba bien.

La difusión del video reaviva el debate sobre la privacidad de figuras públicas frente al acceso a información de carácter oficial.