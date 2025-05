Bad Bunny, Karol G, Shakira... ¿por qué no vienen otra vez a Panamá?

Bad Bunny, Karol G, Shakira, Coldplay, Taylor Swift... son artistas que han estado girando por el mundo en los últimos años. Pisan Latinoamérica, pero no vienen a Panamá ¿Por qué?

Alfredo Arias, CEO de Showpro, explica a este medio que el motivo por el cual los artistas no están viniendo a Panamá no es exclusivamente por falta de infraestructura, aunque asegura que el país tiene 20 años de atraso en este aspecto. “No creo que esa sea la razón principal. Cuando hablamos de artistas como Bad Bunny, Shakira u otros de ese nivel, la razón por la cual no incluyen a Panamá en sus giras es más bien comercial”.

“Te explico: los artistas organizan sus calendarios y, dependiendo del nivel de demanda, destinan cierto tiempo a cada región. Por ejemplo, Bad Bunny puede haber destinado un mes para su gira por Latinoamérica. Desde un punto de vista administrativo y comercial, es más rentable para él hacer dos conciertos en Costa Rica que dividirse entre Costa Rica y Panamá”.

El modelo de negocio cambió. “Antes se pensaba que al artista se le pagaba un monto fijo, venía y el promotor asumía todo el riesgo y la ganancia. Pero, ahora, sobre todo con artistas grandes como Bad Bunny, Shakira o Coldplay, el modelo es de porcentaje o de sociedad. En el caso específico de Bad Bunny, el acuerdo fue que el 95 % de los ingresos son para el artista y solo el 5 % para el promotor”.

Entonces, detalla Arias: “Si tienes un estadio como el de Costa Rica, con capacidad para 52.000 personas por noche, y vendes 105.000 boletos en solo cuatro horas, el negocio es claro. Costa Rica nos lleva 20 años de ventaja en materia de entretenimiento. No solo por la infraestructura —mejor estadio, mejor sonido, luces, logística— sino también por su público, que es más diverso y abierto a distintos géneros musicales. El mismo fan de Bad Bunny en Costa Rica también puede disfrutar de rock o salsa. Es un público más educado culturalmente”.

Por eso, según Arias, Costa Rica representa una mejor parada que Panamá para artistas que manejan ese modelo de negocios. “Bad Bunny, por ejemplo, solo se presentó en Costa Rica dentro de su gira por Centroamérica. No es un problema exclusivo de Panamá, es simplemente que, en el análisis costo-beneficio del artista, Costa Rica gana por mucho”.

“¿Esto puede cambiar? Claro que sí. Pero necesitaríamos mejorar nuestra infraestructura. Porque, honestamente, no conozco un solo lugar en Panamá con capacidad para albergar a 50.000 personas cómodamente para un concierto de ese nivel”, puntualiza Arias.