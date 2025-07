Black Clover confirma su segunda temporada en Anime Expo 2025

Después de una larga espera, Black Clover regresará con nuevos episodios. Así lo anunció Crunchyroll durante su panel en la Anime Expo 2025, donde revelaron un primer adelanto visual y el tráiler oficial de la segunda temporada de la serie. Según informó el medio, el evento se llevó a cabo el sábado 5 de julio en Los Ángeles, California.

El regreso de Black Clover marca la continuación directa del anime emitido entre 2017 y 2021, cuya historia quedó pausada tras 170 capítulos. El estudio Pierrot, responsable de títulos como Bleach: Thousand-Year Blood War y Boruto, estará nuevamente a cargo de la producción.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, Crunchyroll será la única plataforma que emitirá los nuevos episodios. Durante la presentación, también se mostraron anuncios de otras series, como Daemons of the Shadow Realm, basada en la obra de Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist), y la confirmación de la cuarta temporada de Re:Zero, entre otros proyectos para 2026.

El creador del manga, Yūki Tabata, compartió unas palabras dirigidas a sus seguidores, destacando su entusiasmo por el proyecto y el aniversario de la saga:

“¡Se ha confirmado la producción de la tan esperada nueva temporada de anime de Black Clover!”, dijo. “¡Estoy más que emocionado por la nueva temporada de anime después del estreno de la apasionante película! [Black Clover: Sword of the Wizard King] ¡Gracias a todos! ¡Black Clover celebra su décimo aniversario este año! ¡Sin duda, quiero que siga esta expectación! ¡Quiero que los fans de Japón y de todo el mundo disfruten del anime mejorado que les traerá el increíble equipo de producción! ¡Muchas gracias por apoyar a Black Clover!”

La primera entrega de la serie está disponible en múltiples plataformas, como Netflix, Hulu y la misma Crunchyroll, mientras que los capítulos del manga se pueden leer en línea a través de Viz Media y Manga Plus.

Black Clover narra la historia de Asta y Yuno, dos huérfanos criados en una iglesia que sueñan con convertirse en el Rey Mago. Mientras Yuno posee habilidades mágicas prodigiosas, Asta carece de poderes mágicos, aunque recibe un grimorio único capaz de anular hechizos:

“En un mundo donde la magia lo es todo, Asta y Yuno son encontrados abandonados en una iglesia el mismo día —dice la descripción oficial de la serie—. Mientras que Yuno posee poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo que no los posee. A los quince años, ambos reciben grimorios, libros mágicos que amplifican la magia de su portador. El de Asta es un raro grimorio de antimagia que niega y repele los hechizos de su oponente. Opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para afrontar los retos más difíciles para alcanzar su sueño común: convertirse en el Rey Mago. ¡Rendirse nunca es una opción!”

Este regreso se perfila como uno de los más esperados por los fanáticos del shonen, quienes celebran el décimo aniversario del manga con la promesa de una adaptación renovada y llena de acción.