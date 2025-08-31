Calle de la Mola, un nuevo espacio que celebra la identidad guna desde el Casco Antiguo

El Casco Antiguo inauguró este domingo 31 de agosto la Calle de la Mola, un nuevo espacio que rinde homenaje a la cultura y tradiciones de la Comarca Guna Yala.

Este nuevo espacio, organizado por el Municipio de Panamá, se encuentra ubicado en la Calle Segunda, Casco Antiguo (cerca de Mario Saldaña).

Todo forma parte de la estrategia cultural de promover este sitio histórico, a través del Casco Peatonal.