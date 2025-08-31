  1. Inicio
Calle de la Mola, un nuevo espacio que celebra la identidad guna desde el Casco Antiguo

Varias molas hechas a mano fueron colgadas entre los muros para una mayor visibilidad.
Varias molas hechas a mano fueron colgadas entre los muros para una mayor visibilidad. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 31/08/2025 17:19
Este nuevo pasillo estará ubicada en la Calle Segunda (cerca de Mario Saldaña)

El Casco Antiguo inauguró este domingo 31 de agosto la Calle de la Mola, un nuevo espacio que rinde homenaje a la cultura y tradiciones de la Comarca Guna Yala.

Este nuevo espacio, organizado por el Municipio de Panamá, se encuentra ubicado en la Calle Segunda, Casco Antiguo (cerca de Mario Saldaña).

Todo forma parte de la estrategia cultural de promover este sitio histórico, a través del Casco Peatonal.

Grupos tradionales guna realizaron presentaciones artísticas
Grupos tradionales guna realizaron presentaciones artísticas Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Un indigena guna tocando una flauta de pan.
Un indigena guna tocando una flauta de pan. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Las personas disfrutaron de un pasillo lleno de actividades culturales.
Las personas disfrutaron de un pasillo lleno de actividades culturales. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Varias empolleradas se dieron cita en la inauguración de la Calle de la Mola.
Varias empolleradas se dieron cita en la inauguración de la Calle de la Mola. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Las personas disfrutaron de exhiciones de artes.
Las personas disfrutaron de exhiciones de artes. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
