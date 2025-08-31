Calle de la Mola, un nuevo espacio que celebra la identidad guna desde el Casco Antiguo

<b><a href="/tag/-/meta/casco-antiguo">El Casco Antiguo</a></b> inauguró este domingo 31 de agosto la <b>Calle de la Mola</b>, un nuevo espacio que rinde homenaje a la cultura y tradiciones de la <b><a href="/tag/-/meta/comarca-guna-yala">Comarca Guna Yala</a></b>. Este nuevo espacio, organizado por el <b><a href="/tag/-/meta/municipio-de-panama">Municipio de Panam</a></b>á, se encuentra ubicado en la <b>Calle Segunda, Casco Antiguo (cerca de Mario Saldaña). </b>Todo forma parte de la estrategia cultural de promover este sitio histórico, a través del<b> Casco Peatonal. </b>