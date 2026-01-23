Caso contra Julio Iglesias queda archivado por falta de jurisdicción

Tal como se había anticipado tras la divulgación de mensajes privados entre las supuestas víctimas y el artista Julio Iglesias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó este viernes el archivo de la investigación preprocesal abierta contra el cantante.

La decisión se basa en que los tribunales españoles no son competentes para conocer la denuncia presentada por dos extrabajadoras, quienes acusaban al artista de delitos de agresión sexual y trata de seres humanos.

En el decreto emitido, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, señala que existe “una falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, una falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

Con esta resolución, el Ministerio Público da por concluida la actuación iniciada, sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones, al considerar que los hechos denunciados no corresponden al ámbito de actuación de la justicia española.