Células madre: la promesa de regenerar tejidos y tratar enfermedades

Después de terminar sus estudios superiores y un doctorado en Taiwan, la Dra. Solís regresó a Panamá y, a través de la convocatoria de la Senacyt de inserción de talento especializado, obtuvo los primeros fondos de investigación cuando empezó a trabajar en el Icges. En 2017 se abrió la línea de investigación de células madre. En un primer estudio reclutó mujeres embarazadas, sanas de 18 a 42 años que iban a dar a luz mediante una cesárea, en el Hospital Santo Tomás y el Hospital Nacional. Obtuvieron 50 placentas enteras donadas con todos los pasos bioéticos. Se procesaron, aislaron las células madre mesenquimales y armaron un biorrepositorio para estudiar posibles terapias celulares y medicina regenerativa. El estudio fue publicado en 2021. En el laboratorio, los científicos han aprendido a cultivar las células madre y exponerlas a una serie de señales químicas para que se diferencien y se conviertan en células pancreáticas, capaces de producir insulina. El equipo está terminando de validar la capacidad de la célula madre mesenquimal de la placenta para llegar a células beta. También han logrado adaptar protocolos para pasar a la parte de producción de insulina de la célula.El siguiente paso es el estudio preclínico, en el cual se evaluarán las células madre convertidas en células pancreáticas en los pacientes con diabetes 1 y esperan que puedan producir insulina de forma natural.Un aspecto importante de las terapias celulares es considerar que haya compatibilidad de un individuo a otro individuo, para evitar los ataques del sistema inmunológico a las células del páncreas. 'Mi meta final es llegar a una aplicación terapéutica trabajando en una institución gubernamental como el Gorgas y formar a más especialistas en células madre. Esperamos ir avanzando en los ensayos preclínicos', dijo la Dra. Solís.Por ahora, la investigadora ha trabajado con las células madre adultas naturales y no con células pluripotentes inducidas. Pero a raíz de una estancia postdoctoral que realizó en Bélgica, decidió traer nuevas tecnologías a Panamá, incluyendo la célula madre pluripotente inducida. 'Es uno de los objetivos, esperamos poder continuar con la colaboración del laboratorio del Dr. Vincent Pasque, en el Stem Cell Institute de la Universidad KU Leuven en Bélgica, para poder adaptarnos a la nueva revolución de la célula madre inducida pluripotente', señala Solís.