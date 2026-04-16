Ciencia en manos de jóvenes investigadores

¿Qué investigaciones realizan los jóvenes científicos de Panamá? Estudian, por ejemplo, el uso de fibras recicladas para mejorar las propiedades del concreto empleado en pavimentos, mosquitos que pueden ayudar como “depredadores” de los mosquitos con propagan enfermedades o las especies de animales vertebrados que interactúan en lo alto de los árboles en Darién.

Los proyectos de los jóvenes científicos se enmarcan dentro de diversas áreas estratégicas para el país, como ciencias de la salud, ciencias básicas y matemáticas, ingeniería y ciencias tecnológicas, medio ambiente y cambio climático, ciencias agrícolas, recursos hídricos, y educación e Industria 4.0, según se destacó en el reciente acto de reconocimiento a 43 jóvenes y sus tutores científicos por la culminación exitosa de 39 proyectos de investigación como parte del Programa de Nuevos Investigadores e Innovadores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Plásticos y pavimento

La ingeniera Melany Cortés Quintero, de la Universidad Tecnológica de Panamá, ejecutó un estudio que evaluó el uso de fibras poliméricas recicladas para mejorar las propiedades del concreto empleado en pavimentos, analizando su comportamiento a flexión y compresión con y sin fibras poliméricas.

Los resultados obtenidos indicaron que la fibra PET ondulada incrementó la resistencia a la flexión en 11.88%, seguida por el hilo de polipropileno (10.74%) y la fibra PET lisa (5.01%), sin afectar la resistencia a compresión. En contraste, las fibras de tetra pak reducen significativamente la resistencia mecánica.

Además, el uso de PET ondulado permitió reducir el espesor del pavimento en un 12,90%, optimizando el diseño y los costes.

El estudio concluyó que las fibras PET onduladas recicladas se presentan como una alternativa eficaz y sostenible para mejorar el desempeño del concreto usado en pavimentos.

La metodología de la investigación incluyó la selección de 12 tipos de fibras poliméricas recicladas disponibles en Panamá.

Mosquitos depredadores

Otro proyecto fue reconocido “Interacciones depredador-presa: Conducta de oviposición de Toxorhynchites sp., Aedes aegypti y Aedes albopictus”, de Richard Bennett, investigador en el campo de la entomología médica del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología.

El estudio se centró en los mosquitos del género Toxorhynchites (Díptera: Culicidae) que han sido considerados como potenciales agentes de control biológico de mosquitos vectores de patógenos debido a que en su etapa adulta no se alimentan de sangre y en su etapa larval, actúan como voraces depredadores de larvas de otros mosquitos.

Para que estos organismos puedan ser una alternativa sostenible en el control de mosquitos vectores, es necesario estudiar en detalle aspectos de su taxonomía, biología y ecología. “Con el objetivo de elucidar estos aspectos en Panamá, se realizó un muestreo intensivo a lo largo del país, utilizando el cual se capturaron y criaron hasta la etapa adulta más de 100 larvas. A partir de caracteres morfológicos de los adultos, se determinó la presencia de cuatro especies distintas. Asimismo, se logró extraer y amplificar ADN de más de 90 ejemplares, el cual fue secuenciado para corroborar su posición taxonómica mediante evidencia molecular”, detalla el resumen de resultados de Bennett.

Estos resultados del proyecto, se añaden, constituyen una base sólida para futuros estudios del género Toxorhynchites, especialmente en Panamá, donde hasta ahora no existían análisis moleculares que respaldaran la taxonomía del grupo.