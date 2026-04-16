Ciencia en manos de jóvenes investigadores

En tanto, la bióloga Carolina Mitre estudió el estado de las poblaciones de vertebrados terrestres y arbóreos, mediante el uso de cámaras trampa en la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí, en Darién.Este estudio se enfocó en mamíferos y aves, a través de cámaras trampa instaladas en el dosel y el sotobosque de Chucantí, un importante refugio de biodiversidad, caracterizado por su alta riqueza de especies, endemismo y hábitats únicos.Empleando 40 cámaras trampa, estratégicamente distribuidas, se identificaron 68 especies de vertebrados en la reserva, incluyendo 40 especies de mamíferos y 28 especies de aves, que se distribuyen entre los diferentes estratos del bosque. Entre los hallazgos, destaca la presencia de especies amenazadas como el jaguar y el mono araña negro del Darién, lo cual subraya la relevancia de la reserva para la conservación de especies en riesgo de extinción.Los resultados de este estudio proporcionan una base sólida para el diseño de estrategias de conservación adaptadas a las características de Cerro Chucantí y subrayan la importancia de establecer corredores ecológicos que conecten esta reserva con áreas boscosas a su alrededor, destaca el resumen del proyecto.'Estudio hidrogeoquímico de la calidad de las aguas subterráneas para consumo humano en San Juan de Dios, Pajonal y Caballero de Coclé', 'Diseño para fabricación aditiva como estrategia para lograr construcciones sostenibles y resilientes', 'Evaluación del efecto de métodos alternos de secado sobre las cualidades sensoriales de café árabe', 'Evaluación de los niveles de Adipoquinasrelacionadas a Síndrome Metabólico (patología resultante de la asociación entre insulinorresistencia, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad visceral) en población panameña de 18 a 59 años' y 'Subtipificación de cepas de Salmonella sppresistentes a antibióticos aislados en carnes de pollo y res comercializados en David, Chiriquí', fueron otros estudios reconocidos.'Estos proyectos de investigación representan dos años de esfuerzo, innovación y dedicación por parte de la comunidad de nuevos investigadores de Panamá y se perfilan como avances significativos y soluciones concretas en áreas de alto impacto nacional; los proyectos presentados abarcan una amplia gama de áreas estratégicas prioritarias para el desarrollo nacional, lo que evidencia la sólida vocación científica del talento joven panameño y su capacidad para generar soluciones basadas en investigación frente a los desafíos reales del país', destacó el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de ciencia, tecnología e innovación.De los 43 jóvenes investigadores reconocidos, 27 fueron mujeres y 16 hombres; y la mayor parte de los proyectos fueron desarrollados en la provincia de Panamá (24), seguido de Chiriquí (8), Coclé (2), Darién (2), Panamá Oeste (1), Veraguas (1) y la región central del país (1).El principal objetivo de la Convocatoria de Nuevos Investigadores e Innovadores de la Senacyt es incentivar la investigación e innovación a nivel universitario con la guía de un tutor científico, buscando desarrollar profesionales con las capacidades adecuadas para enfrentar desafíos en su campo de estudio y, de esa manera, fortalecer la producción académica y científica del país.