Formar científicos para transformar Panamá

Para Carol Mendoza, estudiante de ingeniería biomédica en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), la ciencia siempre ha representado la posibilidad de unir distintas disciplinas para resolver problemas.Su carrera integra conocimientos de ingeniería, medicina y tecnología, permitiendo mediante la investigación y la innovación desarrollar soluciones que van mucho más allá del mantenimiento de equipos hospitalarios, una de las áreas tradicionalmente asociadas con la ingeniería biomédica.Por ello, Carol trabaja actualmente en el diseño de un hidrogel elaborado a partir de algas marinas, un material que podría utilizarse para favorecer la regeneración de lesiones cutáneas y acelerar los procesos de cicatrización.La investigación busca aprovechar recursos disponibles en Panamá para desarrollar una alternativa accesible y de menor costo, especialmente útil en centros de salud con recursos limitados.'<i>Este hidrogel puede ser una gran innovación en Panamá ya que no requeriría de altos costos y así podría ser aplicado en más lugares en donde no se tengan los equipos médicos o insumos necesarios</i>', remarca.El mantenimiento de equipos médicos en hospitales es necesario, prosigue Mendoza, pero '<i>también es importante innovar, que se investigue más, que se vea más de esa parte biomédica aquí en Panamá, que no es solo trabajar con equipos médicos, también se solucionan problemas en el cuerpo y así poder ayudar para que las personas tengan una mejor calidad de vida</i>'.