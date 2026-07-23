Formar científicos para transformar Panamá

Un hidrogel para lesiones cutáneas elaborado a partir de algas marinas, una propuesta de automatización de sistemas en el área energética y estudios para conocer y proteger los acuíferos o aguas subterráneas en el interior del país, son algunos de los proyectos de investigación que desarrollarán los nuevos becarios de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Los estudiantes beneficiarios, 167 en total, recibieron recientemente las cartas de otorgamiento de las becas que les permitirán cursar programas de pregrado, maestría y doctorado en áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país. Y sus investigaciones abarcarán campos como la salud, biomedicina, sostenibilidad energética o el manejo responsable de los recursos naturales. Tres de los nuevos becarios compartieron cómo nació su vocación científica, los proyectos que desarrollarán durante su formación y la manera en que esperan devolver al país los conocimientos que adquirirán.

Ciencia para acelerar la recuperación de pacientes

Para Carol Mendoza, estudiante de ingeniería biomédica en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), la ciencia siempre ha representado la posibilidad de unir distintas disciplinas para resolver problemas. Su carrera integra conocimientos de ingeniería, medicina y tecnología, permitiendo mediante la investigación y la innovación desarrollar soluciones que van mucho más allá del mantenimiento de equipos hospitalarios, una de las áreas tradicionalmente asociadas con la ingeniería biomédica. Por ello, Carol trabaja actualmente en el diseño de un hidrogel elaborado a partir de algas marinas, un material que podría utilizarse para favorecer la regeneración de lesiones cutáneas y acelerar los procesos de cicatrización. La investigación busca aprovechar recursos disponibles en Panamá para desarrollar una alternativa accesible y de menor costo, especialmente útil en centros de salud con recursos limitados. “Este hidrogel puede ser una gran innovación en Panamá ya que no requeriría de altos costos y así podría ser aplicado en más lugares en donde no se tengan los equipos médicos o insumos necesarios”, remarca. El mantenimiento de equipos médicos en hospitales es necesario, prosigue Mendoza, pero “también es importante innovar, que se investigue más, que se vea más de esa parte biomédica aquí en Panamá, que no es solo trabajar con equipos médicos, también se solucionan problemas en el cuerpo y así poder ayudar para que las personas tengan una mejor calidad de vida”.

Agua para el futuro

En tanto, Humberto Edward, otro de los nuevos becarios de la Senacyt, concentrará sus esfuerzos bajo la superficie terrestre. Específicamente en las fuentes hídricas subterráneas. Docente de física en el Centro Regional Universitario de Coclé de la Universidad de Panamá e investigador del Laboratorio de Hidrología Isotópica y Geofísica Aplicada, Edward dedicará su doctorado en ciencias de la tierra al estudio de los acuíferos y las aguas subterráneas. Su proyecto doctoral buscará ampliar los estudios realizados previamente en la provincia de Coclé para conocer mejor la calidad de las aguas subterráneas de la región. El objetivo es identificar las zonas de recarga de los acuíferos, comprender cómo se distribuyen en el subsuelo y generar información que permita protegerlos frente a posibles procesos de contaminación. Además de contribuir al manejo sostenible del recurso hídrico, Edward también visualiza oportunidades para desarrollar investigaciones en sismología, ingeniería y geofísica aplicada. “Me gustaría que la ciencia no se centralice únicamente en la capital del país. Las provincias también tienen necesidades y enormes oportunidades para desarrollar investigación que beneficie directamente a sus comunidades”, señala. La trayectoria académica de Edward incluye una licenciatura y maestría en física, además de estudios en docencia superior, entornos virtuales y didáctica de las ciencias; y durante los últimos años ha participado en investigaciones relacionadas con geofísica, arqueología, ingeniería y exploración de aguas subterráneas.

Energía inteligente y sostenible

La sostenibilidad energética y la automatización serán el eje de la formación que iniciará Priscila Espinosa gracias a la beca que ganó para una Maestría en Sostenibilidad Energética y Sistemas Ciberfísicos. Originaria del distrito de Boquerón, en la provincia de Chiriquí, Espinosa encontró desde muy joven afinidad por la física, el análisis matemático y el desarrollo de proyectos tecnológicos, intereses que la llevaron a estudiar Ingeniería Eléctrica en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Entre sus experiencias destaca el desarrollo de un sistema automatizado controlado mediante comandos de voz, que involucró programación, impresión 3D y diseño de prototipos. También participó en el proyecto Smart Campus de la UTP, donde colaboró en la instalación de sensores para monitorear las denominadas islas de calor dentro del campus universitario, utilizando herramientas de automatización y análisis de datos. Ahora, con los estudios de maestría, busca profundizar sus conocimientos en sostenibilidad energética para contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicables a las necesidades del país. “Mi expectativa es aprender mucho de toda la parte de sostenibilidad energética y ver cómo se incluye la parte de sistemas ciberfísicos, toda la parte de control, automatización, y cómo estas ramas se unen para dar soluciones tecnológicas a problemas que hay actualmente en Panamá, que es el fin de la beca, que todo lo que estudiemos nosotros lo podamos brindar para beneficio del país”. Espinosa espera continuar más adelante con su formación mediante un doctorado para posteriormente regresar a Panamá y aportar desde la investigación y la academia. Durante su formación universitaria, Espinosa participó en diversas iniciativas impulsadas por la Senacyt, entre ellas RoboCup Junior, la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales y proyectos de investigación que despertaron aún más su interés por la innovación tecnológica.

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