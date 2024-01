Luz en los hogares de la comarca Ngäbe-Buglé

Más impactos positivos

El proyecto beneficia a la población con la instalación de estos sistemas favoreciendo la reducción de desigualdades en Panamá y mejorando las condiciones de vida en las comunidades de la comarca, pero el acceso a la energía eléctrica no es el único beneficio que representa, pues entre otros impactos positivos está el ahorro de más del 30% con respecto al gasto en los anteriores métodos de iluminación (velas, petróleo, baterías, etc.), minimiza enfermedades ocasionadas por el humo de velas, queroseno, leña, etc.; fomenta la participación de las mujeres en la toma de decisiones en su comunidad a través de los comités de electrificación fotovoltaica, se promueve el emprendimiento y evita la emisión de CO2 (unas 1.600 toneladas al año con los 3.600 sistemas instalados) y el uso y vertido sin control de pilas.

Además, contar con energía eléctrica permite que niños y jóvenes tengan más tiempo para hacer sus deberes escolares, lo que propicia su permanencia y avance en el sistema educativo y, más delante, una mejor preparación al ingresar al mercado laboral.

La ingeniera Alibeth De Gracia González, gerente de Acciona.org-Panamá, señala que el proyecto con la Senacyt (‘Luz en casa Ngäbe-Buglé 2022’) fue ideado “con el fin de ampliarnos a nuevas viviendas y comercios, así como a un nuevo distrito y corregimientos del programa ‘Luz en casa’ que desarrollamos en la comarca Ngäbe-Buglé desde 2018, considerando que la Convocatoria para Proyectos de Innovación Empresarial de la Senacyt es idónea para apoyar en este escalado, ya que ‘Luz en casa’ es la iniciativa global de nuestra asociación”.

Los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan hoy los peores indicadores socioeconómicos y laborales, y la discriminación por origen étnico o racial agrava las brechas de ingreso de manera radical, de acuerdo con el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Datos que impulsan a proveer de servicios básicos a estas comunidades, con el fin de impulsar su desarrollo social y económico a través de recursos naturales y sostenibles medioambientalmente.

Esta iniciativa también contribuye directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente a la meta de acceso universal a la energía, al llevar acceso a este servicio a personas de muy bajos ingresos de comunidades fuera de la red de electrificación.

Esta condición de pobreza de las personas beneficiadas hace que el impacto del acceso a la electricidad, a su vez, genere otros impactos positivos y favorezca otros ODS de manera indirecta como reducción de la pobreza, de las desigualdades, mejora de la salud, de la educación, del trabajo, etc.

La ciencia, la tecnología y la innovación representan una oportunidad para lograr la meta de acceso universal establecida para 2030, mediante el desarrollo de nuevos modelos de gestión y la creación de soluciones multisectoriales.

Por esta razón, cuando las tecnologías son accesibles para los pueblos indígenas y se complementan con su conocimiento tradicional, constituyen una herramienta poderosa para avanzar en el desarrollo social, económico, ambiental y con identidad de los pueblos indígenas de la región.

En total, con el programa ‘Luz en casa’, Acciona.org Panamá beneficia desde 2018 a más de 20.000 personas en diferentes distritos de la comarca Ngäbe-Buglé.