Tortugas marinas, fascinantes criaturas de nuestros mares

'Recién hemos terminado un proyecto financiado por la organización estadounidense Sea Turtle Inc. Hicimos unas entrevistas a pescadores en alrededor de 14 pueblos costeros en el Golfo de Chiriquí y parte de la sección suroeste de la península de Azuero, con el objetivo de colectar la información y el conocimiento local sobre los avistamientos de la tortuga baula (<i>Dermochelys coriácea</i>)', comenta el Dr. Flores.La tortuga baula, también conocida como láud, es la tortuga marina de caparazón blando más grande del mundo. Se considera un vestigio viviente de la prehistoria, porque ha sobrevivido en la Tierra por más de 100 millones de años. Sin embargo, la población del Pacífico Este Tropical, incluyendo el Pacífico de Panamá, está al borde de la extinción.Las hembras anidadoras son muy pocas y los avistamientos de esta especie son mínimos. 'Gracias a la información de los pescadores, se ha logrado identificar sitios en la zona del Golfo de Chiriquí, inclusive en el Parque Nacional Coiba, donde aún la especie anida. Se han visto también neonatos y tortugas adultas debajo del agua, lo que nos da esperanza para poder seguir adelante con estudios más detallados en estos sitios que ahora hemos identificado'.