Tortugas marinas, fascinantes criaturas de nuestros mares

La tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga baula (Dermochelys coriacea) son tortugas marinas que están presentes en el Pacífico Este Tropical y se encuentran bajo algún grado de amenaza, sin embargo, el Parque Nacional Coiba se convierte en un potencial santuario para estas especies.

Durante cuatro años, el Dr. Eric Flores, investigador de la Estación Coiba AIP, ha estudiado los patrones de anidación y selección de hábitat de la tortuga verde en el suroeste de la península de Azuero, con apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Sistema Nacional de Investigación (SNI) y la organización See Turtles. Adicionalmente, ha iniciado un trabajo similar con el respaldo del Ministerio de Ambiente y ayuda de la estudiante de biología marina, Bárbara Hernández, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), pero en la playa Río Amarillo, ubicada en una zona aislada al sureste de la isla de Coiba.

Las tortugas son discretas en los sitios donde llegan a anidar las hembras. Mostrando un mapa de calor de playa El Gato, en Azuero, el investigador veragüense indica que las tortugas anidadoras prefieren ciertas zonas de la playa para anidar. “Hemos encontrado que esta preferencia se asocia a las áreas de mayor cobertura de sombra en la playa, mayor pendiente y a la mayor humedad de la arena, lo que les facilita cavar los nidos”.

Para conocer los patrones de desplazamiento de las tortugas verdes, el investigador utiliza transmisores satelitales adheridos a sus caparazones. Sin embargo, el elevado costo de estos dispositivos, sumado al del servicio de transmisión satelital, limita la cantidad de ejemplares que pueden ser monitoreados. “Ojalá que alguna universidad en el país o instituto desarrolle transmisores de bajo costo”, señala.

“Nuestras tortugas de playa El Gato emprenden largos viajes. Por ejemplo, una hembra, después de poner sus huevos, viajó durante 36 días una distancia de 746 km hasta la playa Chacocente, en Nicaragua. Las otras tortugas también migran y recorren áreas hacia el norte de Centroamérica”, señala el científico.

Además, los datos genéticos han demostrado que la población de tortugas verdes en la playa El Gato está relaciona con otras poblaciones en el norte de Centroamérica, en Costa Rica y probablemente con el sur de México.

Lo interesante es que todas las tortugas verdes que anidan en playa El Gato parecen visitar el Parque Nacional Coiba. Durante la época seca de 2026, Bárbara registró una tortuga que anidó en la playa Rio Amarillo en Coiba y que luego fue observada intentando anidar en playa El Gato unos días más tarde.

Respecto al cambio climático, las temperaturas ambientales aumentan y se está experimentando el fenómeno El Niño este año en Panamá.

Las tortugas marinas ponen sus huevos en la arena de la playa y necesitan el calor ambiental para el desarrollo del embrión. De forma general a temperaturas más altas, nacen hembras y a temperaturas más bajas, nacen machos. Claro que si la temperatura es muy caliente, sencillamente causa la muerte del embrión.

El investigador explica que, usando sensores automáticos de temperatura, han logrado por primera vez dar un seguimiento a las temperaturas en la arena tanto en playa El Gato como en Río Amarillo y han encontrado que, durante los mismos días de la estación seca, las temperaturas en El Gato son casi dos grados más altos que en Río Amarillo. También es probable que al ser más caliente la arena se estén produciendo mayormente hembras en playa El Gato en comparación con Río Amarillo.

Esto puede trastocar la población y aunque las especies se pueden adaptar colocando sus huevos en zonas de sombra, no todas lo logran hacer.